Ägypten will den Suezkanal zu einem Logistikzentrum Afrikas machen

Ägypten prüft derzeit Pläne für den Aufbau eines großen Logistik- und Verteilzentrums entlang des Suezkanals. Dieser Schritt könnte die Kontrolle des Landes über eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt weiter stärken und die Warenströme zwischen Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten neu gestalten.

Der Vorschlag, der derzeit von der ägyptischen Regierung geprüft wird, sieht die Einrichtung eines globalen Logistik- und Umschlagzentrums innerhalb der Suez Canal Economic Zone (SCZone) vor. Die Zone wird seit Jahren gezielt als Standort für Industrie, Schifffahrt und Investitionen ausgebaut.

Premierminister Mostafa Madbouly erörterte das Projekt am Montag bei einem hochrangigen Treffen in Kairo. Daran nahmen Vertreter des Investitions- und Außenhandelsministeriums, der SCZone-Behörde sowie der Allgemeinen Behörde für Investitionen und Freizonen teil.

Obwohl die Regierung die Namen der internationalen Unternehmen, die sich um die Entwicklung des Projekts bewerben, bislang nicht veröffentlicht hat, erklärten Behördenvertreter, dass mehrere Angebote geprüft werden. Ägypten strebt dabei eine möglichst schnelle Umsetzung an.

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Länder in Afrika und im Nahen Osten verstärkt darum konkurrieren, einen größeren Anteil an den globalen Lieferketten zu sichern. Hintergrund sind veränderte Handelsströme, geopolitische Spannungen und die wachsende Nachfrage nach schnelleren Vertriebs- und Logistiknetzwerken.

Laut einer Erklärung des Ministerrats forderte Madbouly die zuständigen Behörden auf, die Verhandlungen mit seriösen Investoren rasch abzuschließen und einen geeigneten Governance-Rahmen für den Projektstart zu schaffen.

Ägyptische Regierungsvertreter sind überzeugt, dass das geplante Zentrum die Suezkanal-Wirtschaftszone von einem reinen Transitstandort zu einem strategischen Umschlagplatz machen könnte. Dort sollen Waren gelagert, verarbeitet, umgeschlagen und anschließend in regionale sowie internationale Märkte weiterexportiert werden.

Das Vorhaben baut auf jahrelangen Investitionen in Häfen, Logistikinfrastruktur, Industriegebiete und Verkehrsanbindungen rund um den Suezkanal auf. Die Wasserstraße wickelt einen bedeutenden Anteil des weltweiten Seehandels ab.

Die Behörden argumentieren, dass der Ausbau logistischer Dienstleistungen entlang des Kanals Ägypten ermöglichen würde, deutlich mehr Wertschöpfung aus den Millionen Tonnen Fracht zu erzielen, die jedes Jahr die Route passieren, anstatt sich hauptsächlich auf Transitgebühren zu verlassen.

Sollte das Projekt genehmigt werden, dürfte das Verteilzentrum den Hafenbetrieb unterstützen, Lieferketten stärken, ausländische Investitionen anziehen und zusätzliche Deviseneinnahmen durch Lagerung, Umschlag und Reexporte generieren. Für Afrika könnte das Projekt die Rolle Ägyptens als Tor zwischen dem Kontinent und wichtigen Märkten in Europa, Asien sowie den Golfstaaten weiter festigen. Gleichzeitig dürfte es den Wettbewerb zwischen aufstrebenden Logistikzentren verschärfen, die von der laufenden Neuausrichtung des Welthandels profitieren wollen. (Quelle: Newsletter africa.businessinsider.com)