Trotz der Spannungen um die Pläne der USA, in Kenia ein Quarantänezentrum einzurichten, sind etwa 20 Flüge in dem ostafrikanischen Land eingetroffen. Die Flüge, die auf einem kenianischen Stützpunkt landeten, sollen medizinische Ausrüstung sowie spezialisiertes Fachpersonal transportiert haben.

Wie Reuters berichtet, zeigen Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24, dass seit dem 24. Mai mindestens sechs Militärflugzeuge, darunter Transportmaschinen vom Typ C-130 und C-17, in Nanyuki gelandet sind. Drei dieser Flugzeuge trafen sogar ein, nachdem ein kenianisches Gericht einen umstrittenen US-Plan gestoppt hatte, Amerikaner, die in Kenia dem Ebola-Virus ausgesetzt waren, dort unter Quarantäne zu stellen.

Laut einem US-Beamten, der anonym bleiben wollte, brachten die Flugzeuge technische Ausrüstung, zahlreiche Ärzte, Ingenieure, Laborspezialisten und Bauarbeiter ins Land – jedoch keine Patienten. Gegenüber Reuters erklärte er außerdem, dass der kenianische Präsident William Ruto das Ausmaß des Widerstands gegen das Quarantäneprojekt möglicherweise unterschätzt habe.

US-Quarantäneplan in Kenia

US-Behörden hatten im Mai Pläne angekündigt, in Kenia ein Quarantänezentrum mit 50 Betten für US-Staatsbürger einzurichten, die in der Democratic Republic of the Congo oder in Uganda mit Ebola in Kontakt gekommen sein könnten.

Die Einrichtung sollte von Personal des US Public Health Service betrieben werden und Berichten zufolge bereits in dieser Woche eröffnet werden.

Washington argumentierte, dass Kenias geografische Lage das Land zur besten Option mache, um möglicherweise infizierte Amerikaner in der Nähe des Ausbruchsgebiets zu überwachen, ohne sie in die Vereinigten Staaten zurückbringen zu müssen.

Diese Erklärung überzeugte die Kritiker jedoch nicht.

Das Katiba Institute, das die Klage gegen das Vorhaben eingereicht hatte, erklärte, die Vereinbarung werfe erhebliche Fragen zur öffentlichen Gesundheit auf und sei nicht ausreichend transparent. Die Kontroverse führte zu Protesten in Kenia, bei denen es Berichten zufolge auch Todesopfer gab.

Einige Experten sind jedoch der Ansicht, dass die Proteste eher mit den steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten im Land zusammenhängen als mit der geplanten Quarantäneeinrichtung. Die Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union warf den Behörden vor, „Hinterzimmerverhandlungen“ geführt zu haben, und forderte die Veröffentlichung aller Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Projekt.

Die Gewerkschaft übte scharfe Kritik und erklärte, Kenia dürfe nicht gezwungen werden, ein Risiko zu übernehmen, das selbst in den Vereinigten Staaten als zu groß für eine direkte Bewältigung angesehen werde. (Quelle: Newsletter africa.businessinsider.com)