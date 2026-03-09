Afrika drohen Milliardenverluste bei Investitionen aus den VAE, Saudi-Arabien und Katar

Steigende geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit der Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran könnten die Golfstaaten dazu veranlassen, ihre Auslandsinvestitionen zu überdenken – darunter auch große Investitionszusagen für afrikanische Volkswirtschaften, die zunehmend auf Kapital aus dieser Region angewiesen sind.

Beamte in den Golfstaaten prüfen hinter verschlossenen Türen, ob die finanziellen Folgen eines langanhaltenden regionalen Konflikts eine Neubewertung von Auslandsinvestitionen und Entwicklungszusagen erforderlich machen könnten. Dies berichtete die Financial Times unter Berufung auf einen hochrangigen Golfbeamten.

Die Sorgen entstehen vor dem Hintergrund der Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten einerseits sowie dem Iran andererseits, die Sicherheitsrisiken in Teilen des Nahen Ostens erhöht und Befürchtungen über mögliche Störungen kritischer Infrastruktur und wirtschaftlicher Vermögenswerte auslöst.

Die Situation hat bereits Unsicherheit in den Golfstaaten geschaffen, da der Iran Militärbasen und strategische Einrichtungen ins Visier nimmt. Dies schürt die Sorge, dass mögliche Auswirkungen auch kommerzielle und Wohngebiete betreffen könnten. Mehrere Golfwirtschaften sind stark von Energieexporten, Logistikdrehscheiben und Tourismus abhängig – Sektoren, die zunehmend unter Druck geraten könnten, falls die Instabilität anhält.

Analysten sagen, dass Regierungen in den Golfstaaten bei einer weiteren Eskalation der Spannungen möglicherweise bestimmte Auslandsinvestitionen überdenken könnten, da sie der wirtschaftlichen Stabilität im Inland und höheren Sicherheitsausgaben Vorrang geben.

Eine solche Entwicklung könnte erhebliche Auswirkungen auf afrikanische Volkswirtschaften haben, die in den vergangenen Jahren zunehmend von steigenden Investitionsströmen aus den Golfstaaten profitiert haben.

Eine Verlangsamung oder Neubewertung dieser Zusagen könnte Milliardenbeträge an zugesagten und potenziellen Finanzierungen gefährden – insbesondere für Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Technologieentwicklung auf dem Kontinent.

Investitionspräsenz der Golfstaaten in Afrika

In den vergangenen zehn Jahren haben sich Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC), insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar und Kuwait, zu einigen der wichtigsten Investitionspartner Afrikas entwickelt.

Kapital aus den Golfstaaten floss in Sektoren wie Energie, Logistik, Infrastruktur, Bergbau, Häfen und Technologie und trug zur Finanzierung großer Projekte in mehreren afrikanischen Volkswirtschaften bei.

Insgesamt haben GCC-Staaten in den vergangenen zehn Jahren mehr als 100 Milliarden US-Dollar in Afrika investiert und sind damit zu einer der am schnellsten wachsenden Quellen ausländischen Kapitals für den Kontinent geworden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate stellen den größten Anteil mit rund 59,4 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Afrika, gefolgt von Saudi-Arabien mit etwa 25,6 Milliarden US-Dollar und Katar mit rund 7,2 Milliarden US-Dollar.

Wachsende Investitionszusagen Katars

Im Jahr 2025 versprach Katar 103 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Afrika in den kommenden Jahren und positionierte sich damit neben den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien als einer der größten Geldgeber des Kontinents.

Mehrere Länder in Subsahara-Afrika sollen von Vereinbarungen mit Al-Mansour Holdings, einem Konglomerat mit Verbindungen zur herrschenden Al-Thani-Familie Katars, profitieren.

Zu den größten Zusagen gehört die Demokratische Republik Kongo, ein bedeutender Produzent von Mineralien für die globale Energiewende, der Investitionen in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar zugesagt wurden.

Ebenso soll Mosambik etwa 20 Milliarden US-Dollar erhalten, größtenteils für den Ausbau seines Flüssigerdgassektors (LNG), da sich das Land darauf vorbereitet, neben Katar zu einem wichtigen LNG-Exporteur zu werden.

Erneuerbare-Energien-Projekte der VAE

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich zudem zu einem wichtigen Finanzierer von Projekten für erneuerbare Energien in Afrika entwickelt.

Über ihre Africa Green Investment Initiative haben die VAE 4,5 Milliarden US-Dollar für den Ausbau sauberer Energie mobilisiert und mehr als 60 Projekte in den Bereichen Solarenergie, Windkraft, Geothermie, Batteriespeicherung und grüner Wasserstoff unterstützt.

Zuletzt sagten die VAE außerdem 500 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe für Sudan auf einer von den USA ausgerichteten Geberkonferenz im Februar 2026 zu.

Darüber hinaus startete das Land eine 1-Milliarde-Dollar-Initiative „AI for Development“, die auf dem G20-Gipfel im November 2025 vorgestellt wurde und den Ausbau digitaler Infrastruktur sowie Technologieentwicklung in Schwellenmärkten – einschließlich Afrika – unterstützen soll.

Saudi-Arabien baut Afrika-Strategie aus

Auch Saudi-Arabien hat seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika verstärkt.

Im Februar 2026 kündigte das Königreich an, seine Investitionen in Afrika bis 2030 auf über 25 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Dies ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Vertiefung wirtschaftlicher Partnerschaften mit afrikanischen Staaten.

Die Initiative umfasst Investitionen in digitale Infrastruktur und künstliche Intelligenz auf afrikanischen Märkten. Saudi-Arabien prüft außerdem den Aufbau unterseeischer digitaler Verbindungen zwischen Afrika und der Westküste des Königreichs, um die Datenkonnektivität zu verbessern und die digitale Wirtschaft des Kontinents zu stärken.

Risiken bei nachlassenden Investitionen aus dem Golf

Viele dieser Investitionszusagen befinden sich jedoch noch in frühen Umsetzungsphasen. Analysten warnen, dass eskalierende geopolitische Spannungen im Nahen Osten Druck auf die Auslandsinvestitionsstrategien der Golfstaaten ausüben könnten.

Eine langanhaltende Konfrontation zwischen den USA und dem Iran könnte die Haushalte der Golfstaaten stärker belasten – etwa durch höhere Verteidigungsausgaben, volatile Ölmärkte und allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit in der Region.

Sollten diese Belastungen zunehmen, könnten Auslandsinvestitionen – einschließlich Zusagen in Afrika – verzögert oder genauer überprüft werden.

Viele Länder in Subsahara-Afrika, darunter Ölproduzenten wie Nigeria, sind weiterhin stark auf importierte raffinierte Kraftstoffe angewiesen. Dadurch sind sie besonders anfällig für globale Energiepreisschocks und mögliche Störungen wichtiger Schifffahrtsrouten wie der Straße von Hormus. Gleichzeitig arbeiten Millionen afrikanischer Migranten in den Volkswirtschaften der Golfstaaten, wodurch Rücküberweisungen eine weitere wichtige wirtschaftliche Verbindung zwischen beiden Regionen darstellen.

(Quelle:africa.businessinsider)