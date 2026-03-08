In Südafrika sorgen zwei Statuen in der Stadt Durban an der Ostküste des Landes für Streit. Diese Darstellungen der „Väter der Regenbogennation“, Nelson Mandela und Oliver Tambo, wurden in dieser Woche eingeweiht. Doch ihre Kosten stoßen auf Kritik, da sich gleichzeitig die Infrastruktur der Stadt verschlechtert und die Behörden Schwierigkeiten haben, die Bedürfnisse der Einwohner zu erfüllen, berichtet RFI.
Die beiden Statuen sind 9 Meter hoch und haben die Stadtverwaltung mehr als eine Million Euro gekostet. In der Nähe des Stadions von Durban im Osten Südafrikas begrüßen nun die lächelnden Figuren von Nelson Mandela und Oliver Tambo die Passanten an der Strandpromenade.
Für den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa ist diese Ausgabe gerechtfertigt, um ihr Andenken zu bewahren. „Denkmäler dieser Art sind wichtig, um unsere Geschichte und unser Erbe zu bewahren“, erklärte er. „Sie verankern das kollektive Gedächtnis einer Nation. Außerdem ermöglichen sie es, öffentlich die Werte zu bekräftigen, die diese beiden Führungspersönlichkeiten verkörpert haben.“
Einwohner kritisieren hohe Ausgaben
Die Stadt, die von einer Koalition unter Führung des ANC (African National Congress) regiert wird, hofft auch, mehr Touristen anzuziehen, die neugierig sind, diese Statuen zu sehen. Doch sie sind auch eine Quelle des Unmuts, da die Behörden gleichzeitig Schwierigkeiten haben, grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen.
„Man braucht keine Statuen, damit Menschen hierherkommen – man muss vor allem reparieren, was nicht mehr funktioniert“, meint Rose Cortes, die zu einer Protestbewegung lokaler Steuerzahler (ERPM) gehört. „Abwasser fließt in unsere Flüsse und in den Ozean. Viele Einwohner haben außerdem regelmäßig Wasser- und Stromausfälle. Solche Ausgaben sind daher beleidigend – nicht nur für uns, sondern auch für das Erbe, das diese Helden hinterlassen haben.“
Mehrere politische Parteien haben den ANC ebenfalls für diese Ausgaben kritisiert, die angesichts dringenderer Probleme als Verschwendung von Ressourcen betrachtet werden.