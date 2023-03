Afrika-Jobs: Zwei Stellen bei AGIAMONDO e.V. (Kamerun und Burundi)

1 – Fachkraft in der Advocacyarbeit für Binnenvertriebene (Kamerun)

2 – Trainer*in für Konfliktbewältigung und Versöhnung (Burundi)

Ihre Aufgaben

Sie beraten und unterstützen die Advocacyarbeit der Partnerorganisation und tragen so zum friedlichen Zusammenleben sowie der friedlichen Konfliktlösung zwischen Binnenvertriebenen und der Ursprungsbevölkerung bei. Sie schulen Ihre Kolleg*innen im Umgang mit partizipativen Techniken der Lobbyarbeit und in der Erwachsenenbildung.Sie unterstützen bei der Erstellung von wirksamen und nachhaltigen Advocacykampagnen. Sie begleiten das Monitoring der Kampagnen und unterstützen und schulen die Beobachtungsteams in den verschiedenen Regionen (Reisetätigkeit).

Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Verausgabung und Verwaltung der Finanzmittel vor Ort entsprechend der Geberrichtlinien und der Vorgaben von Agiamondo. Dabei arbeiten Sie partnerschaftlich mit der Partnerorganisation zusammen.

Details/Bewerbung HIER.

Ihre Aufgaben

Als Teil des Teams schulen und untersützen Sie die CDJP-Mitarbeiter*innen, Pfarrer und Gemeindeausschüsse in den Bereichen Versöhnungsarbeit, Konfliktmanagement und gewaltfreie Kommunikation.Darüberhinaus geben Sie Ihr Wissen in Bezug auf Moderations- und Trainingstechniken an das CDJP-Teams weiter.Sie unterstützen bei der Koordinierung des CDJP-Netzwerks (CPJP und andere Gruppen). Zur Entwicklung und Umsetzung spezifischer Richtlinien und Strategien stellen Sie Ihr Fachwissen zur Verfügung und unterstüten bei der Entwicklung und Verwaltung von Projekten. Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Verausgabung und Verwaltung der Finanzmittel vor Ort entsprechend der Geberrichtlinien und der Vorgaben von AGIAMONDO. Dabei arbeiten Sie partnerschaftlich mit der CDJP Bujumbura zusammen.

Details/Bewerbung HIER.

(Quellle: Epojobs)