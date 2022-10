Lesetipp/qantara.de: Migration aus Tunesien – Neue Chancen in Subsahara-Afrika

Der Weg nach Europa ist weitgehend versperrt, der nach Afrika südlich der Sahara offen. So wandern immer mehr Tunesier in Subsahara-Länder aus. Dort sind die Chancen auf eine Zukunft besser.

An der einmal im Monat stattfindenden öffentlichen Säuberungs- und Putzkampagne „Umuganda“ nimmt Insaf Boughdiri gerne und regelmäßig teil. Die Aktion sei beeindruckend, findet die in der ruandischen Hauptstadt Kigali lebende Tunesierin. „Die Kampagne entspringt einer Tradition, durch die die Bürger Ruandas ihr Land sauber halten und zugleich für Freiwilligenarbeit zur Stärkung der Gemeinschaft werben“, so erlebt es die Tunesierin.

„Die Kampagne fördert Disziplin, den Sinn für Sauberkeit und Arbeit und den gemeinsamen Willen, das Land aufzubauen und seine Entwicklung zu fördern“, sagt sie im Deutsche Welle-Gespräch. Es seien diese Tugenden, die sie am meisten beeindruckten, so die Tunesierin.

