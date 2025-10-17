Afrika-Kurznachrichten vom 17.10.2025

Heute im Fokus u.a.: Madagaskar – Südafrika – Senegal – Kenia – DR Kongo – Togo – Kamerun …

Amtseid des neuen starken Mannes der großen Insel – Welches Madagaskar für morgen? Die Generation Z und die Soldaten der Einheit des Heereskorps für Verwaltung und technische Dienste (CAPSAT) haben schließlich den Präsidenten Andry Rajoelina gestürzt. Der Kampf war bereits am 25. September von dieser Bewegung entschlossener junger Menschen begonnen worden, die Korruption sowie die häufigen Wasser- und Stromausfälle im Land anprangerten. Schließlich schlossen sich die Militärs der Bewegung an, um den Sturz des ehemaligen DJs aus Antananarivo zu beschleunigen – jenes Mannes, der es nicht mehr schaffte, die Madagassen zum Tanzen zu bringen. Der Nationale Verteidigungsrat der Übergangsregierung (CNDT), die künftige Übergangsinstanz, beginnt sich zu formieren. (Quelle: Le Pays)

Subsahara-Afrika: widerstandsfähige Wachstumsrate von 4,1 % im Jahr 2025 Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass Subsahara-Afrika weiterhin über eine gewisse Widerstandsfähigkeit verfügt – unter der Bedingung, dass die Region ihre inländischen Ressourcenmobilisierung verstärkt und ihre Schuldenverwaltung verbessert. Laut der jüngsten Ausgabe der vom IWF veröffentlichten Regionalen Wirtschaftsaussichten soll die Subregion 2025 ein durchschnittliches Wachstum von 4,1 % verzeichnen, mit einem leichten Anstieg im Jahr 2026. Der Bericht mit dem Titel „Tenir bon“ („Standhalten“) würdigt die Resilienz der Region angesichts eines schwierigen globalen Umfelds, das durch niedrige Ölpreise, rückläufige Entwicklungshilfe und verschärfte Kreditbedingungen geprägt ist. (Quelle: Apanews)

Südafrika: Impfstoff gegen HIV soll bis März 2026 eingeführt werden Südafrika wird ab März 2026 das Lenacapavir, eine langwirkende HIV-Präventionsspritze, einführen. Diese Ankündigung erfolgte am 14. Oktober 2025 durch das Gesundheitsministerium. Das Medikament, das mit einer Dosis sechs Monate Schutz bietet, soll die Zahl der Neuansteckungen deutlich senken und die Bemühungen zur Ausrottung von AIDS unterstützen. Der anfängliche Einsatz konzentriert sich auf 23 Distrikte mit hoher Infektionsrate in sechs Provinzen und umfasst rund 360 öffentliche Kliniken. Südafrika bleibt eines der am stärksten von der Epidemie betroffenen Länder, mit 149.000 Neuinfektionen in den Jahren 2022 und 2023. Klinische Studien zeigten einen 100%igen Schutz bei Frauen und 96% bei Männern, was Hoffnung auf eine drastische Verringerung der Übertragungsraten gibt. (Quelle: Africa 24)

Senegal: Ein Weißbuch zur „Wiederherstellung der historischen Wahrheit“ über das Massaker von Thiaroye Präsident Bassirou Diomaye Faye begrüßte am 16. Oktober die Übergabe eines 301-seitigen Weißbuchs über das Massaker von Thiaroye im Jahr 1944, das er als „entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung der historischen Wahrheit“ über eines der dunkelsten Kapitel der kolonialen Erinnerung zwischen Frankreich und Senegal bezeichnete. Das Dokument trägt den Titel „Das Massaker an den senegalesischen Tirailleurs in Thiaroye am 1. Dezember 1944. Ein Massaker der Befreiung“ und kommt zu dem Schluss, dass das Massaker von der französischen Armee vorsätzlich begangen wurde. (Quelle: Africa Radio)

Kenia: Letzte Ehre für Odinga – mindestens vier Tote bei der Totenwache Die staatliche Trauerfeier für den ehemaligen kenianischen Premierminister Raila Odinga findet an diesem Freitag im Nyayo-Nationalstadion in Nairobi statt. Als historischer Oppositionsführer und ikonische politische Persönlichkeit wird Odinga militärische Ehren sowie offizielle Huldigungen ausländischer Staats- und Regierungschefs und zahlreicher Persönlichkeiten erhalten. Am Vortag kam es jedoch zu chaotischen Szenen, als sein Leichnam aus Indien eintraf. Eine ursprünglich im Parlament geplante öffentliche Aufbahrung war in das Kasarani-Stadion verlegt worden. Doch die riesige Menschenmenge, die ihm die letzte Ehre erweisen wollte, stürmte das Gelände. Die Polizei eröffnete das Feuer mit scharfer Munition, um die Menge zu zerstreuen, wodurch mindestens vier Menschen ums Leben kamen. (Quelle: Africanews)

DR Kongo: Kobaltexporte nach fünf Monaten Unterbrechung wieder aufgenommen Die Demokratische Republik Kongo, der weltweit größte Produzent von Kobalt, hatte ihre Exporte wegen des Preisverfalls ausgesetzt – von 80.000 Dollar pro Tonne im Februar 2022 auf nur 23.000 Dollar im April 2025. Da der Preis inzwischen auf 43.000 Dollar pro Tonne gestiegen ist, hat die Behörde für die Regulierung strategischer Mineralien am 16. Oktober die Wiederaufnahme der Exporte für 21 Unternehmen genehmigt – was Reaktionen in der Zivilgesellschaft ausgelöst hat. (Quelle: RFI)

Präsidentschaftswahl in Kamerun: Fünf Einsprüche beim Verfassungsrat eingereicht Obwohl er den Sieg bei der Wahl vom 12. Oktober für sich beansprucht, gehört der Kandidat Issa Tchiroma Bakary nicht zu den Beschwerdeführern – er hält die Protokolle für manipuliert. Der Verfassungsrat erhielt am 15. Oktober fünf Einsprüche zur Präsidentschaftswahl, bei der Paul Biya, 92 Jahre alt, eine achte Amtszeit anstrebt – nach 43 Jahren an der Macht. Die offiziellen Ergebnisse werden in zehn Tagen erwartet. Die meisten Analysten rechnen damit, dass Paul Biya erneut gewinnt, in einem System, das Kritiker als völlig undurchsichtig und blockiert betrachten. (Quelle: Le Monde Afrique)

Angesichts der Dschihadisten stärkt Togo seine internationalen Allianzen Die nationale Presse berichtete am Donnerstag über die Teilnahme von Faure Essozimna Gnassingbé, dem Präsidenten des Rates, am Forum des Aqaba-Prozesses in Rom, das unter der Schirmherrschaft von König Abdullah II. von Jordanien stattfand. Diese strategische Reise erfolgt in einer Zeit, in der der Norden Togos mit der Terrorbedrohung aus dem benachbarten Burkina Faso konfrontiert ist. Die Zeitung Waraa betont die Relevanz der togolesischen Präsenz bei diesem internationalen Treffen, das sich der Bekämpfung von Terrorismus, Radikalisierung und grenzüberschreitender Kriminalität widmete – einem zentralen Thema für Westafrika, insbesondere für Togo, das in der Region Savanes wiederholt dschihadistischen Angriffen ausgesetzt ist. (Quelle: Togonews)

Zentralafrikanische Republik: Gericht von Bangui annulliert Staatsbürgerschaft von Ex-Premierminister Anicet Georges Dologuélé – Ein Wendepunkt zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl In Bangui hat die Justiz eine Entscheidung mit sofortigen politischen Auswirkungen getroffen. In einem am 16. Oktober 2025 erlassenen Urteil hat das Gericht erster Instanz von Bangui, unter Vorsitz von Richter Okacha Alamine, das Zertifikat der zentralafrikanischen Staatsbürgerschaft des ehemaligen Premierministers Anicet Georges Dologuélé annulliert. Diese Entscheidung fällt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Präsidentschaftswahl im Dezember 2025 bevorsteht. Nach Angaben des Gerichts hatte Dologuélé seine zentralafrikanische Staatsangehörigkeit bereits 1994 automatisch verloren, als er die französische Staatsbürgerschaft annahm. (Quelle: Panafrican Media)

