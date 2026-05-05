Fremdenfeindliche Angriffe in Südafrika: 130 Nigerianer fordern ihre Rückführung

Nigeria reagiert auf die seit Mitte April in Südafrika gegen seine Staatsbürger gerichteten Angriffe. Laut der nigerianischen Bundesregierung haben 130 von ihnen um Evakuierung gebeten. Das Land hat bereits bei früheren Wellen von Gewalt gegen Ausländer in dem südafrikanischen Staat ähnliche Maßnahmen ergriffen, berichtet RFI.

Abuja bestellte außerdem am Montag, den 4. Mai, den amtierenden südafrikanischen Botschafter ein, um ihn zu den „Misshandlungen nigerianischer Staatsbürger und Angriffen auf ihre Unternehmen“ zu befragen.

Die Gewalt in Südafrika gegen nigerianische Staatsangehörige hat seit Mitte April zugenommen. Zwei Nigerianer sind „bei getrennten Vorfällen, an denen südafrikanisches Sicherheitspersonal beteiligt war“, ums Leben gekommen, erklärte die nigerianische Außenministerin Bianca Odumegwu-Ojukwu in einem „Lagebericht“, der am Wochenende vom 2. bis 3. Mai im sozialen Netzwerk X veröffentlicht wurde.

Einer von ihnen wurde laut Bianca Odumegwu-Ojukwu am 25. April in Port Elizabeth „von Soldaten brutal zusammengeschlagen“. Der andere war einige Tage zuvor in Pretoria tot aufgefunden worden, nachdem es „mutmaßlich zu einer Begegnung mit Mitgliedern der städtischen Polizei“ gekommen war.

Diese Verbrechen seien „absolut zu verurteilen und inakzeptabel“, empörte sich die Ministerin, die zugleich die in Südafrika lebenden nigerianischen Staatsbürger warnte, da für diese Woche neue Demonstrationen im Land angekündigt sind.

Mindestens 130 in Südafrika lebende Nigerianer haben zudem beantragt, in ihr Herkunftsland zurückgeführt zu werden, teilte die Bundesregierung mit. Nigeria hatte bereits bei früheren fremdenfeindlichen Gewaltausbrüchen in Südafrika Hunderte Staatsbürger freiwillig evakuiert.

Bianca Odumegwu-Ojukwu lobte jedoch das Verhalten der südafrikanischen politischen Verantwortlichen, die diese Angriffe einhellig verurteilt haben. Auch der südafrikanische Außenminister sprach mit seinem nigerianischen Amtskollegen und bekräftigte die Beziehungen zwischen beiden Ländern.