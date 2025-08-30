Afrika-Kurznachrichten vom 30.08.2025

Äthiopien: Der nigerianische Milliardär Aliko Dangote unterzeichnet einen 2,5-Milliarden-Dollar-Vertrag für eine Düngemittelfabrik Nachdem Aliko Dangote in Nigeria den größten Düngemittelkomplex Afrikas errichtet hat, unterzeichnete er am Donnerstag, den 28. August, in Äthiopien einen Vertrag über 2,5 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Düngemittelfabrik in der Region Somali. Dieses Projekt wird Äthiopien zum zweiten Land in Afrika machen, das eine Harnstofffabrik besitzt. Auch Äthiopien leidet unter den gestiegenen Preisen für Düngemittel infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Dies stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der industriellen Expansionsstrategie von Aliko Dangote dar, der eine umfassende Vereinbarung mit Ethiopian Investment Holdings (EIH), dem strategischen Investitionsarm der äthiopischen Regierung, über die Entwicklung, den Bau und den Betrieb dieses Weltklasse-Komplexes in Gode unterzeichnet hat. (Quelle: RFI)

Algerien wirft Paris „Erpressung“ nach Reduzierung der Visa vor Algerien hat erneut den französischen Geschäftsträger einbestellt, nachdem Paris angekündigt hatte, die Vergabe von Visa an algerische Staatsbürger einzuschränken. Für die algerischen Behörden kommt diese Entscheidung einer „Erpressung“ durch Frankreich gleich, in einer Phase, in der die bilateralen Beziehungen ohnehin auf einem Tiefpunkt sind. In einer Mitteilung begründete die französische Botschaft in Algier die Reduzierung der Visa mit einem Drittel weniger konsularischen Personal. Für das algerische Außenministerium verschleiert diese Erklärung jedoch eine bewusste Absicht, Druck auf Algier auszuüben. Algerien wirft Frankreich zudem vor, seit mehr als zwei Jahren die Visa-Akkreditierungen für seine eigenen Konsularbeamten zu blockieren, und erklärt, nun das Prinzip der Gegenseitigkeit anzuwenden. (Quelle: Africapresse)

Bootsunglück vor Mauretanien: Mindestens 69 Tote und Dutzende Vermisste Mindestens 69 Menschen sind ums Leben gekommen, und Dutzende gelten noch als vermisst, nachdem ein Boot mit Migranten vor der Küste Mauretaniens gesunken ist. Das Boot, das aus Gambia mit 160 Menschen an Bord gekommen war, kenterte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwa 80 Kilometer nördlich von Nouakchott. Als die Passagiere, überwiegend Senegalesen und Gambier, die Lichter der Küstenstadt El Mhaijrat sahen, bewegten sie sich auf eine Seite des Bootes. Dadurch verlor das überfüllte Schiff das Gleichgewicht und sank. (Quelle: Africanews)

CHAN 2025: Senegal gewinnt die Bronzemedaille im Elfmeterschießen gegen den Sudan Senegal sicherte sich die Bronzemedaille des CHAN 2025, indem es den Sudan im Elfmeterschießen bezwang, nachdem das Spiel 1:1 geendet hatte. Die „Lions Locaux“, Titelverteidiger, die im Halbfinale ausgeschieden waren, beenden das Turnier ungeschlagen und erreichen das Podium – besser als 2009. Das Spiel begann schwierig für den Senegal. Bereits in der 7. Minute erzielte Mohamed Tia Asad für den Sudan nach einer Ecke das 1:0 mit einem unhaltbaren Kopfball. Die Senegalesen taten sich schwer, ins Spiel zu finden, und überließen die Initiative einem aggressiveren Gegner, der die Zweikämpfe dominierte. Nach der Verletzung von Fonseca und dessen Ersatz durch Ben Coly musste Trainer Souleymane Diallo das System umstellen, indem er Daouda Ba ins Mittelfeld zog und den Neuling auf der rechten Abwehrseite einsetzte. (Quelle: Wiwsport)

Mali: Farabougou soll in den Händen der Dschihadisten des Jnim sein Im Mali behauptet das Jnim (Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime), die strategisch wichtige Stadt Farabougou im Zentrum des Landes unter Kontrolle zu haben. Die Kämpfer dieser Terrorgruppe unter Führung des malischen Predigers Iyad Ag Ghaly griffen am 19. August gleichzeitig das Militärlager und einen Armeeposten in dieser Ortschaft in der Region Ségou an. Die meisten Bewohner mussten fliehen. Bereits im August 2020 hatte das Jnim eine Blockade über Farabougou verhängt, die erst im Oktober nach einer Offensive der malischen Spezialeinheiten aufgehoben werden konnte. Obwohl die Eroberung der Stadt nicht unabhängig bestätigt werden konnte, bestätigen mehrere lokale Quellen, die berichten, dass dieser strategische Verkehrsknotenpunkt nun in den Händen der Dschihadisten sei. (Quelle: Deutsche Welle)

Massive Unterstützung der UNO für die Umweltagenda Togos Der Umweltsektor erhielt 2024 eine erhebliche finanzielle Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen (SNU), die auf 8 Milliarden CFA-Franc geschätzt wird. Wie die UN-Institution mitteilte, stellt diese Finanzierung einen wichtigen Hebel dar, um das Land bei der Umsetzung seiner Umweltziele zu unterstützen. Dank dieses Betrags konnte der Staat seine Umweltpolitik besser strukturieren und ausrichten – in einem Kontext wachsender Herausforderungen durch den Klimawandel und die Bewahrung natürlicher Ressourcen. (Quelle: togonews)

AFRIMA 2025: Axel Merryl tritt gegen die Musikgrößen Westafrikas an Der beninische Humorist Axel Merryl gehört zu den Nominierten der All Africa Music Awards 2025 in der Kategorie „Bester männlicher Künstler Westafrikas“. Mit 29 Jahren ist er der einzige Beniner im Rennen um diesen kontinentalen Preis – dank seines Hits „Titulaire“ – und wird bei der Zeremonie vom 25. bis 30. November 2025 in Lagos (Nigeria) gegen einige Schwergewichte der westafrikanischen Musik antreten. Axel Merryl, 29, wurde zunächst als YouTuber und Komiker bekannt, bevor er in die Musik einstieg. Nun gelang ihm mit der Nominierung für die AFRIMA 2025 in der Kategorie „Best Male Artiste in Western Africa“ ein prestigeträchtiger Erfolg. (Quelle: beninwebtv)

Washingtoner Abkommen: Neutralisierung der FDLR und Abzug ruandischer Truppen als Ursache für Verzögerungen zwei Monate nach Unterzeichnung Der Baromètre des Accords de Paix en Afrique, eine Gruppe unabhängiger Experten, hat einen Evaluationsbericht zur Umsetzung des Washingtoner Friedensabkommens zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda vorgelegt, das unter Vermittlung der USA unterzeichnet wurde. Der Bericht, der den Zeitraum von Ende Juni bis Ende August abdeckt, zwei Monate nach der Unterzeichnung, zeigt einen geringen Umsetzungsstand der Verpflichtungen. Während einige Aufgaben mäßige Fortschritte verzeichnen, stagnieren die meisten. Der Bericht hebt Verzögerungen und Blockaden hervor, die dieser Situation zugrunde liegen. (Quelle: actualité.cd)

Wahlkampf in Kamerun: Budget von 15 Millionen CFA-Franc, Opposition droht mit Rückzug Da die Präsidentschaftswahl im Oktober näher rückt, wachsen die Sorgen um das Wahlkampfbudget. Laut anhaltenden Gerüchten plant der Staat, die öffentliche Finanzierung auf lediglich 15 Millionen CFA-Franc zu begrenzen – eine Summe, die die Parteien als unzureichend betrachten und die große Empörung in den Parteizentralen auslöst. Diese Hypothese wird von vielen Oppositionsparteien als inakzeptabel angesehen. Sie betonen, dass mindestens 250 Millionen CFA-Franc erforderlich wären, um die Logistik sicherzustellen, eine angemessene Kampagne durchzuführen und mit der Regierungspartei konkurrieren zu können. Sie prangern eine Strategie der „Infantilisierung“ an, die sie noch abhängiger von eigenen Mitteln mache und daran hindere, die gesamte Wählerschaft zu erreichen. Mehrere Parteien drohen mit einem Rückzug aus der Wahl, falls die Begrenzung bestätigt wird. (Quelle: Lebledparle)

Casablanca im Wandel vor der CAN 2025 und der WM 2030 Im Vorfeld zweier großer Fußballereignisse – des Afrika-Cups 2025 und der Fußball-Weltmeisterschaft 2030, die Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal ausrichten wird – erfindet sich Casablanca neu. Als wirtschaftliche Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt des Landes konzentriert sie heute einen großen Teil der von den marokkanischen Behörden initiierten Großprojekte. Ziel ist es, den Fans, Teams und Besuchern moderne, leistungsfähige und internationale Standards erfüllende Infrastrukturen zu bieten. (Quelle: Hespress)

