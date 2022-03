Afrika-Lesetipp/African Courier: Unterstützungsgruppe für Afrikaner:innen aus der Ukraine startet in Deutschland

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks rund 4 Millionen Ukrainer und Menschen anderer Nationalitäten, die im Land leben, in europäischen Ländern Zuflucht gesucht. Unter den Flüchtlingen befinden sich auch Afrikaner:innen und Asiaten, von denen viele Studenten sind, die in der Ukraine leben.

Berichten zufolge werden Nicht-Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen, diskriminiert, wenn sie die Grenzen des Landes passieren, um sich in Sicherheit zu bringen. Diese Diskriminierung wurde von der Europäischen Union, der Internationalen Organisation für Migration und vielen anderen Gruppen verurteilt.

Abgesehen von den unangenehmen Erfahrungen, die sie auf ihrer Flucht gemacht haben, machen sich die afrikanischen Student:innen auch Gedanken darüber, wo sie unterkommen können, wie sie Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten und welche Möglichkeiten sie haben, ihr Studium fortzusetzen.

Nun wurde ein afrikanisches Gemeinschaftsforum gegründet, das den Afrikaner:innen aus der Ukraine Orientierungshilfe bietet.

