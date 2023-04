Afrika-Lesetipp/taz: Gewalt gegen Geflüchtete in Tunesien – Menschen ins Meer gejagt

Mit Hetzjagden begann im Februar die Gewalt gegen Geflüchtete. Nun löst die Polizei Geflüchtetenlager vor UN-Gebäuden in Tunis auf. Mit Tränengas und Schlagstöcken haben sie in der tunesischen Hauptstadt am Dienstag den Protest von mehreren Hundert Migranten aus Subsahara-Afrika aufgelöst.

Vor dem Gebäude des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR im Büroviertel Lac 1 hatten die in den letzten Wochen vertriebenen Menschen in Zelten und auf Decken im Freien übernachtet.

Es war die jüngste Eskalation in der Krise, die mit einer Rede von Präsident Kais Saied am 21. Februar begonnen hatte. Die illegal im Land lebenden Mi­gran­ten aus afrikanischen Ländern – über 50.000 Menschen aus West- und Zentralafrika – seien Teil einer Verschwörung gegen Tunesien, so Said.

Lesen Sie HIER den Beitrag der taz.