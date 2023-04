Migration: Die faszinierende Geschichte des ghanaischen Besitzers einer verlorenen Brieftasche

Die schwarze Plastikgeldbörse, die auf der italienischen Insel Lampedusa gefunden wurde, war 3500 km von Ghana entfernt transportiert und dann offenbar weggeworfen worden. Als ich sie öffne, blicke ich in das Gesicht von Richard Opoku, auf einem Führerschein.

Es handelte sich um eine persönliche Aktentasche, die verschiedenen Personen gehörte, die sich im Laufe der Zeit an einem Ort angesammelt hatte, an dem kleine Boote, die von Migranten zur Überquerung des Mittelmeers benutzt wurden, entsorgt worden waren. Die Brieftasche war vor einigen Jahren aufgesammelt worden und meine Neugierde war geweckt. Ich wollte die Geschichte hinter dieser Brieftasche kennenlernen. Was war mit Richard Opoku geschehen?

Die Brieftasche war Teil einer Sammlung verlorener Gegenstände, die als Museum zum Gedenken an Zehntausende von Menschen dient, die ihr Leben bei der Überquerung des Mittelmeers von Nordafrika nach Lampedusa riskiert haben. Rettungswesten, Kochtöpfe, Wasserflaschen, Stirnlampen und Kassetten sind sorgfältig in den Regalen und entlang der Wände dieses Raumes neben dem Hafen der Insel aufbewahrt. Diese Alltagsgegenstände werden seit 2009 von einer Gruppe Freiwilliger gesammelt.

„Manche bringen Erde mit. Sie stammt aus ihrem Land“, erklärt Giacomo Sferlazzo, einer der Leiter der Sammlung, und hält ein kleines Paket aus weißem Polyethylen hoch. „Wir haben eine Reihe dieser kleinen Pakete gefunden, die die Verbindung zu ihrer Herkunft in Afrika zeigen.“ Dann holt er einen dicken Ordner voller Fotos, Pässe, Führerscheine und Briefe hervor, darunter auch das Dokument von Herrn Opoku.

Lampedusa liegt näher an Afrika als an Europa und ist eine kleine Fischer- und Touristeninsel mit etwa 6000 Einwohnern. Sie war lange Zeit ein Ankunftsort für Migranten und Flüchtlinge, die auf der Suche nach einem neuen Leben waren. Jedes Jahr riskieren Tausende von Menschen ihr Leben bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen. Allein im März kamen über 3.000 Menschen auf Lampedusa an, mehr als doppelt so viele wie im selben Monat des Vorjahres. Mit über 20.000 registrierten Todesfällen und vermissten Personen seit 2014 ist dieser Teil des Mittelmeers zur tödlichsten Migrationsroute der Welt geworden.

Aber vielleicht gehört Herr Opoku zu denjenigen, die überlebt haben? Um der Sache auf den Grund zu gehen, kehre ich nach Ghana zurück und versuche, seine Spur aufzunehmen. Ich reise in die Region Brong Ahafo im Zentrum des Landes, von wo aus viele Menschen migrieren. Vielleicht hatte hier jemand den Weg von Herrn Opoku gekreuzt.

Einige Familien warten immer noch auf Nachrichten von ihren Angehörigen, seit diese vor vielen Jahren das Land verlassen haben. Da ist z.B. Rita Ohenewaah, die hofft, etwas von ihrem Mann zu hören, der 2016 versucht hatte, das Mittelmeer von Libyen nach Lampedusa zu überqueren. Sie sprach zum letzten Mal mit ihm, als er im Dezember desselben Jahres aus Libyen anrief. „Er sagte mir, dass er Geld über jemanden schicken würde, der nach Ghana reiste. Er versprach außerdem, ein Mobiltelefon und Weihnachtskleidung für die Kinder hinzuzufügen. Er rief am Morgen und am Abend an. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört“.

Wie bei ihr könnte es ja möglich sein, dass eine Frau oder ein Verwandter auf eine Nachricht von Herrn Opoku wartet.

Zurück in der ghanaischen Hauptstadt Accra kommt es zu einer Reihe von Frustrationen, da mich Datenschutzbestimmungen und schwerfällige Verwaltungsabläufe daran hindern, mehr über diesen Mann herauszufinden. Schließlich gelingt es Frank Apronti vom Fachzentrum für Dokumentenbetrug der ghanaischen Einwanderungsbehörde nach monatelangen Recherchen, eine Telefonnummer zu finden. Es handelt sich um einen Verwandten des Besitzers des Führerscheins. Es ist seine Schwester, die mich daraufhin mit ihrem Bruder verbindet, der mir sagt, dass er noch am Leben ist und in Deutschland lebt.

Als ich Herrn Opoku anrufe, ist er schockiert, als ich ihm sage, dass ich seinen Führerschein in Lampedusa gefunden habe. Es stellt sich heraus, dass er ihn 2011 verloren hatte und nicht damit gerechnet hatte, ihn wiederzufinden.

Schließlich reiste ich nach Deutschland, um ihn zu treffen. An einem eisigen Wintermorgen empfängt er mich in seiner kleinen Ein-Zimmer-Wohnung am Rande der norddeutschen Stadt Bremen. Der 40-jährige Mann arbeitet dort jetzt als Gabelstaplerfahrer.

Als er in Ghana war, hatte er eine Zeit lang als Goldwäscher gearbeitet, um Geld für seine Reise zu sammeln. Jeden Tag riskieren diese Männer ihr Leben in Minen, die manchmal einstürzen.

Als er 2009 beschloss, nach Europa zu reisen, sagte er, dass er die Risiken kannte, die die Reise mit sich bringen würde, aber er war der Meinung, dass sie nicht gefährlicher war als die Arbeit, die er in Ghana verrichtete.

Er reiste zunächst nach Cotonou in Benin und dann nach Lagos in Nigeria, wo er Geld verdiente, indem er einen Motorroller fuhr, der Passagiere durch die Stadt beförderte.

Von dort kehrte er nach Cotonou zurück und reiste weiter nach Norden in den benachbarten Niger und arbeitete zwei Monate lang in einem örtlichen Restaurant.

Die größte Herausforderung war jedoch die Fahrt mit dem Fahrzeug durch die Wüste von Niger nach Libyen. Er verwendete das Geld, das er bei seiner Arbeit in Nigeria und Niger erhalten hatte, um das Ticket zu bezahlen. „Manchmal treffen Sie auf eine Gruppe, bestehend aus 35 Personen mit dem Fahrer … und alle sind tot.“ Vielleicht sind sie verdurstet …

An der Grenze zum Tschad wurde das Fahrzeug von Kriminellen angehalten. die Passagiere wurden ihrer Kleidung und ihres Geldes beraubt. Herr Opoku konnte verhindern, dass sein Geld mitgenommen wurde, indem er es gut versteckte.

Doch seine Schwierigkeiten waren noch nicht vorbei. Sobald er Libyen erreicht hatte, wurde er gegen Lösegeld entführt und zu Tode geprügelt, weil er nicht in der Lage war, einen Verwandten zu erreichen, um zu bezahlen. Schließlich zahlte eine Frau, die einen Arbeitr in ihrem Haus suchte, das Lösegeld.

Dann, im Jahr 2011, zwei Jahre nachdem er Ghana verlassen hatte, Libyen befand sich in einer politischen Krise, insbesondere durch den Protest gegen Muammar al-Gaddafi, bestieg Herr Opoku in Tripolis ein Boot, um nach Lampedusa zu übersetzen. Doch mitten im Mittelmeer gab der Motor des Bootes den Geist auf. Herr Opoku und seine Mitreisenden mussten sich auf die Kraft des Windes verlassen, um voranzukommen, bis sie von der italienischen Küstenwache gerettet wurden. Er verlor seinen Führerschein, als sie an der Küste von Lampedusa landeten. Sie wurden zunächst in einem Lager untergebracht und später in ein Migrantenzentrum auf Sizilien gebracht.

Sein Plan war es, nach Deutschland zu gehen, da er von anderen Ghanaern gehört hatte, dass dies ein gutes Aufnahmeland sei. Während seines Aufenthalts in Italien beantragte er Asyl.

Sein Antrag wurde zunächst abgelehnt. Schließlich gelang es ihm, die Erlaubnis zu erhalten, in Europa zu sein, da die Vereinten Nationen Italien empfohlen hatten, dass jede Person, die während des Krieges 2011 aus Libyen geflohen war, die Erlaubnis erhalten sollte, ein Jahr lang zu bleiben. „Die Reise war sehr schwierig. Es war die Hölle“, sagt er. „Aber es gab keine Hoffnung bei uns, also haben wir einfach die Prüfungen ertragen und weitergemacht.“

Herr Opoku hatte sich ein einfaches Leben in Europa vorgestellt, aber die Dinge liefen nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. „Als ich in Afrika war, dachte ich, dass man in Europa leicht an Geld kommen würde, aber das ist nicht der Fall. Man muss hart arbeiten. Aber ich würde sagen, ich bin dankbar, hier zu sein. (Quelle: BBC), Symbolbild: andrew art/Pixabay)