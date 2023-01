Afrika-Lesetipp/taz: Präsidentschaftswahlen in Nigeria – Schlammschlacht auf Nigerianisch

Einen Monat vor den Wahlen treibt der Wahlkampf bizarre Blüten. Der Dachverband der politischen Parteien fordert den Rückzug der beiden Spitzenreiter.

Alle führenden Präsidentschaftskandidaten in Nigeria sollen aus dem Rennen aussteigen – der Zeitpunkt dieser Appelle einen Monat vor den Wahlen am 25. Februar ist verdächtig, aber die Schwere der Vorwürfe stellt die Integrität derjenigen in Frage, die die größte schwarze Nation der Welt führen wollen.

Die Anschuldigungen, mal tragisch und mal komisch, richten sich gleichermaßen gegen Bola Tinubu (Foto) von der Regierungspartei APC (All Progressives Congress) wie gegen Atiku Abubakar von der zwar gespaltenen, aber wichtigsten Oppositionspartei PDP (Peoples Democratic Party), und auch gegen die große Überraschung dieses Wahlkampfes, Peter Obi von der kleinen LP (Labour Party).

Foto: Bola Tinubu, facebook