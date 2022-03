Afrika: Mega-Autobahn von Lagos nach Abidjan

Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) hat Investitionszusagen im Wert von 32,8 Milliarden US-Dollar für Projekte in Afrika erhalten, wie der Präsident der Bank nach einem Treffen mit Investoren erklärte. Laut AfDB-Präsident Akinwumi Adesina war der größte Vertrag, der während des dreitägigen Afrikanischen Investitionsforums abgeschlossen wurde, 15,6 Milliarden US-Dollar für die Mega-Autobahn Lagos-Abidjan, die die beiden größten Städte Westafrikas in Nigeria und der Elfenbeinküste miteinander verbindet.

Die etwa 1200 km lange Autobahn wird vier bis sechs Fahrspuren haben und soll in etwa sechs Jahren fertiggestellt sein.

Für den Gesundheitssektor umfassen weitere Projekte eine neue medizinische Stadt in Accra, einen Fonds für Gesundheitsdienste für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen in Südafrika und zwei Plattformen für die Herstellung von Arzneimitteln: eine in Westafrika und eine in Kenia. (Quelle: L’Observateur du Maroc, Foto: Bertsz/Pixabay)