Afrika-TV/Video-Tipp/arte: Oasen – Marokko, die Meister des Wassers

Die Dokureihe zeigt vier Oasen im Wandel und geht der Frage nach, wie diese Gärten Eden in lebensfeindlicher Umgebung den zukünftigen Bedürfnissen von Mensch und Umwelt entsprechen können. In dieser Folge: Im Osten Marokkos liegt im Tafilalet, am Fuße der Ausläufer des Atlasgebirges, die größte Oase der Welt. Heute sind die grünen Inseln vom Klimawandel bedroht …

Wie können sich Oasenbewohner an Extremtemperaturen anpassen, während sich das Weltklima immer weiter erwärmt? Am Fuße der Ausläufer des Atlasgebirges im Osten Marokkos liegt im Tafilalet eine der größten Oasen der Welt. Bereits vor Jahrhunderten haben die hiesigen Bewohner ein einfallsreiches Bewässerungssystem entwickelt: In Khetarras genannten, uralten unterirdischen Schächten und Kanälen wird Grund- und Regenwasser gesammelt. Das System wird seit über 400 Jahren gemeinschaftlich verwaltet. Jede Woche tritt nach dem Freitagsgebet der Dorfrat zusammen, um den Bauern in gerechter Verteilung das nötige Wasser zuzuweisen.

Heute sind die grünen Inseln von Tafilalet vom Klimawandel bedroht. Die Oase steht vor zahlreichen dringlichen Herausforderungen. Um ihnen zu begegnen, wurden verschiedene Maßnahmen getroffen.

Dank einer Gruppe von Wissenschaftlern wurde ein ehrgeiziges Programm zur Aufwertung des lokalen Kulturerbes erstellt: Die Khettaras wurden restauriert. Außerdem diversifizieren die Bewohner ihre Tätigkeiten, indem sie moderne Formen der Imkerei oder der lokalen Tierhaltung ausprobieren. Kann die Oase von Tafilalet durch die Tatkraft der Bewohner und mit wissenschaftlicher Unterstützung wieder an Lebenskraft gewinnen und so einem ganzen Land als Vorbild dienen?

Ausstrahlung am: Montag, 11. April um 01:45

HIER online ansehen, verfügbar bis 08/06/2022