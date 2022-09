Afrika verliert aufgrund des Klimawandels jährlich bis zu 15 % seines Pro-Kopf-BIP

Afrika verliert aufgrund des Klimawandels und der damit verbundenen Auswirkungen jährlich zwischen 5 und 15 % Wachstum seines Pro-Kopf-BIP. Der Kontinent benötigt zwischen 2022 und 2030 rund 1,6 Billionen US-Dollar, um seine national festgelegten Beiträge zu erfüllen, die von den Ländern gemäß dem Pariser Abkommen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen eingereicht werden und Versprechen für Klimaschutzmaßnahmen darstellen, die darauf abzielen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius bis 2 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu begrenzen. Dies sagte Kevin Urama, amtierender Chefökonom und stellvertretender Vorsitzender der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe (www.AfDB.org).

Urama sprach am 7. September 2022 in Kairo bei einer Podiumsdiskussion am Rande des Ägyptischen Forums für Internationale Zusammenarbeit zum Thema, „Die Rolle der afrikanischen Länder bei der Festlegung der Klimaagenda“ stattfand. Er forderte die Industrieländer auf, die „Lücke in der Klimafinanzierung“ zu schließen.

„Gemeinsam haben die afrikanischen Länder zwischen 2016 und 2019 nur 18,3 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung erhalten“, sagte Urama. „Daraus ergibt sich eine Klimafinanzierungslücke von bis zu 1288,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr von 2020 bis 2030.“

„Diese Beträge spiegeln die Realität der Krise wider. Der Klimawandel trifft Afrika schwer, obwohl der Kontinent nur 3% zu den weltweiten Emissionen beiträgt“, betonte der Chefökonom der Bank. Die internationale Gemeinschaft muss ihre Zusage einhalten, 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um den Entwicklungsländern und den afrikanischen Volkswirtschaften dabei zu helfen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und sich an ihn anzupassen. Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung sind der beste Weg, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen“. Urama sagte: „Gas muss ein Bestandteil des Plans des Kontinents für den schrittweisen Übergang zu sauberer Energie bleiben“.

Urama wies darauf hin, dass es einigen Ländern seit den 1850er Jahren gelungen sei, sich von der Kohle zu lösen und Gas als Mittel für den Übergang zu sauberer Energie zu nutzen. Er sagte auch, dass Afrika über ein großes Potenzial an grünen Investitionsmöglichkeiten verfüge, das der Privatsektor, einschließlich der Banken, nutzen könne.

Die ägyptische Umweltministerin Yasmine Fouad stellte Ägyptens nationale Strategie zur Angleichung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel vor, die auf fünf Schlüsselsäulen beruht.

„Die erste Säule konzentriert sich darauf, wie wir einen Pfad mit geringen Treibhausgasemissionen einschlagen können, der sich auf die Sektoren erneuerbarer Transport, Gas, Industrie und Abfall konzentriert“, erklärte Fouad. „Die zweite Säule betrifft die Anpassung und die Frage, wie Gemeinden am besten widerstandsfähiger gemacht werden können. Die dritte und vierte Säule konzentrieren sich auf den Schutz der Küstengebiete und die Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von Wasser. Bei der letzten geht es um die Notwendigkeit, intelligentere und integrierte Zusammenstellungen zu entwickeln, und das ist ja wohl das Stereotyp einer Klimastrategie“, sagte Fouard. Sie fügte hinzu: „Um den Klimawandel zu bekämpfen, kann man sich nicht allein auf die Regierung oder den Privatsektor verlassen; vielmehr muss man auf die Integration zwischen Regierung, Zivilgesellschaft und Privatsektor setzen.“

Ghada Wally, Exekutivdirektorin des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und Generaldirektorin des Büros der Vereinten Nationen in Wien, sagte: „Frauen und junge Menschen gehören zu Afrikas größtem Kapital“, und es sei wichtig, Wege zu erkunden, wie dieser Reichtum im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung des Kontinents genutzt werden könne.

*National Determined Contributions werden von den Ländern gemäß dem Pariser Abkommen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen eingereicht. Sie stellen Versprechen für Klimaschutzmaßnahmen dar, die darauf abzielen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius bis 2 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu begrenzen. (APO Group für African Development Bank Group (AfDB).