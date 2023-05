Afrikanische Friedensmission zwischen Kiew und Moskau: wer steckt dahinter?

Die Ankündigung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, eine afrikanische Friedensmission in die Ukraine und nach Russland zu entsenden, überraschte viele afrikanische Diplomaten, da die Vorbereitungen von der Fondation Brazzaville getroffen werden, die von dem in Algerien geborenen Franzosen Jean-Yves Ollivier gegründet wurde und von ihm geleitet wird, berichtet der französische Sender RFI.

Dem südafrikanischen Präsidenten zufolge haben Kiew und Moskau zugestimmt, eine Delegation unter der Leitung der Staatschefs von Sambia, Senegal, Kongo-Brazzaville, Uganda, Ägypten und Südafrika zu empfangen. Seitdem herrscht jedoch Funkstille. Die Beamten der betroffenen Staaten wurden kontaktiert und wollten sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. „Bei dieser Art von Verhandlungen kann ein Detail alles in Frage stellen“, sagt ein Minister.

Das Projekt der Mission wurde also parallel zu den üblichen diplomatischen Rahmen aufgebaut. Mit der 2015 gegründeten Stiftung Brazzaville, deren Vorsitzender der Franzose Jean-Yves Ollivier (78) ist, als Herzstück der präsidialen Netzwerke. Der Geschäftsmann hat sein Vermögen im Rohstoffhandel auf der ganzen Welt gemacht, insbesondere in Afrika, wo er seit vier Jahrzehnten starke Verbindungen zu Entscheidungsträgern aufgebaut hat. Vom ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste, Felix Houphouët-Boigny, über den Präsidenten von Kongo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, bis hin zum Angolaner José dos Santos – Jean-Yves Ollivier ist Stammgast in den Präsidentenpalästen. „Ich habe mich dem Geschäft gewidmet und die Politik hat mich eingeholt“, erklärte er RFI im Jahr 2014.

Akteur im Schatten

Als enger Vertrauter von Präsident Jacques Chirac wirkte Jean-Yves Ollivier im Schatten in Südafrika während der Apartheid und später mit Nelson Mandela, in der DR Kongo, auf den Komoren oder im Sudan. Im Jahr 2020 organisierte er außerdem in Lomé/Togo eine Konferenz über die Bekämpfung gefälschter Medikamente mit sieben Staatschefs des Kontinents.

Und so ist es wieder seine Stiftung, die hinter dem Projekt der von Cyril Ramaphosa offiziell ins Leben gerufenen Friedensmission steht. Indem er dieses Projekt mit sechs afrikanischen Präsidenten koordiniert, bricht Jean-Yves Ollivier mit den diplomatischen Codes und stellt sich einer internationalen Herausforderung. Die Präsidenten Putin und Selenskyj haben der Idee zugestimmt, doch die schwierigste Aufgabe besteht darin, sie zu organisieren. Nun müssen also neue Verhandlungen aufgenommen werden, um einen gemeinsamen Zeitplan zwischen sechs afrikanischen Staatschefs und den Präsidenten Putin und Selenskyj zu erstellen. Nach unseren Informationen ist diese Friedensmission auf vier Tage angelegt, mit Ende Juni als Zieldatum. Nur eines ist sicher: Wenn sie stattfindet, wird die Mission zuerst in Kiew und dann in Moskau Station machen.