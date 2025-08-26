Amerikanerin in Schottland in afrikanischer Kommune aufgefunden: die seltsame Geschichte des Königreichs Kubala

Der Fall hat in den vergangenen Tagen international Schlagzeilen gemacht. Kaura Taylor, eine 21-jährige Amerikanerin aus Texas, die seit fast vier Monaten als vermisst galt, wurde in einer selbsternannten „afrikanischen“ Gemeinschaft in den schottischen Wäldern wiedergefunden. Doch anders als ihre Angehörigen vermuteten, ist die junge Frau nie wirklich „verschwunden“, sondern hat sich ihrem König und ihrer Königin angeschlossen.
„Für die britischen Behörden bin ich nicht vermisst. Lasst mich in Ruhe. Ich bin erwachsen, kein schutzloses Kind“, erklärte Kaura Taylor in einem Video, das sie aus ihrem Lager heraus veröffentlichte. Die junge Frau, die sich inzwischen „Asnat, Lady Safi“ nennt, lebt heute in dem, was sie als ihre neue Familie betrachtet.
Das Königreich Kubala: eine Gemeinschaft mit umstrittenen historischen Ansprüchen
Die Gruppe, die sich „Königreich Kubala“ nennt, wird von König Atehene, 36 Jahre alt, einem ehemaligen Opernsänger unter dem Namen Kofi Offeh, und seiner Frau Königin Nandi (geb. Jean Gasho), 43 Jahre alt und Mutter von sieben Kindern, geführt. Asnat ist ihre Dienerin, sieht sich jedoch auch als die zweite Ehefrau des Königs. Die kleine Gemeinschaft hat sich in einem Wald nahe Jedburgh in den Scottish Borders niedergelassen.
Nach ihrem Glauben handelt es sich bei ihnen um einen verlorenen hebräischen Stamm, der nach Schottland zurückgekehrt sei, um Land zurückzufordern, das ihren Vorfahren angeblich geraubt wurde, als Königin Elisabeth I. in den 1590er-Jahren „alle Schwarzen aus Schottland und England deportieren ließ“. Königin Nandi behauptet: „Die Jakobiten waren schwarz, Nachfahren unseres Vorfahren Jakob, Yacobho, eines schwarzen Mannes.“
Diese historischen Behauptungen werden jedoch von Fachhistorikern weitgehend bestritten. Zwar lebten zu jener Zeit Menschen afrikanischer Herkunft in Europa, doch gibt es keinerlei Beweise für eine systematische Vertreibung, wie sie die Gruppe beschreibt.
Ein Leben im Bruch mit der modernen Gesellschaft
Die Gruppe beansprucht einen einfachen Lebensstil: „Wir leben ein sehr einfaches Leben in Rückkehr zur Unschuld. Wir verbinden uns mit der Natur, mit den Bäumen um uns herum“, erklärt König Atehene.
Die Gemeinschaft „erkennt die örtlichen Gesetze nicht an“ und folgt nach eigener Aussage nur den Gesetzen ihres Gottes, den sie Yahowah nennen. Diese Haltung führte bereits zu mehreren Auseinandersetzungen mit den örtlichen Behörden. Das Lager erhielt Räumungsbescheide und wurde sogar Ziel von Angriffen – ihre Zelte wurden niedergebrannt.
Die Sorgen der Familie
Die Familie von Kaura Taylor ist tief besorgt. „Sie verschwand im Mai. Aber sie war gar nicht verschwunden, sie ging einfach mit diesen Leuten leben“, erklärte Vandora Skinner, Taylors Tante. „Es ist sehr stressig und schwer. Es bricht uns das Herz. Wir sind extrem besorgt um Kaura, aber sie denkt, niemand kümmere sich um sie.“
Die junge Frau verteidigte ihre Entscheidung jedoch in einem Facebook-Beitrag vom 20. August und erklärte, sie sei vor familiärer Gewalt geflohen. „Ich bin vor einer sehr gewalttätigen und toxischen Familie geflohen, die mich seit meiner Kindheit sexuell missbraucht hat!“, schrieb sie.
Der Gemeinderat der Scottish Borders bestätigte, dass er „mit der schottischen Polizei an dieser laufenden Situation arbeitet“ und „Beratung sowie Informationen über Wohnmöglichkeiten und andere Unterstützungsangebote bereitgestellt hat“.
Da sie nur ein sechsmonatiges Touristenvisum besitzt, das im November ausläuft, könnte die Amerikanerin aus Schottland ausgewiesen werden – sehr zur Hoffnung ihrer Angehörigen. (Quelle: afrik.com)