Abkommen USA-Uganda: „Niemand weiß, wo die Migranten aufgenommen werden sollen“

Die ugandische Regierung hat am 21. August bekannt gegeben, dass sie ein Abkommen mit Washington geschlossen habe, um Personen aufzunehmen, „die möglicherweise in den USA kein Asyl erhalten“. Dies ist ein weiteres Kapitel in einer großangelegten US-Kampagne, Migranten von ihrem Staatsgebiet in Drittländer zu transferieren. Doch laut dem Analysten Godber Tumushabe „weiß niemand wirklich, welche spezifischen Abmachungen zwischen den USA und dem ugandischen Präsidenten bestehen“, berichtet RFI.
Nach Ruanda, Eswatini und dem Südsudan ist nun auch Uganda an der Reihe, ein Migrationsabkommen mit der US-Regierung unter Donald Trump zu schließen. Uganda, das laut UN bereits das aufnahmebereiteste Land Afrikas ist, mit mehr als 1,7 Millionen Flüchtlingen auf seinem Territorium, kündigte am 21. August an, unter bestimmten Bedingungen Migranten aus Washington zu übernehmen.
Für Godber Tumushabe, stellvertretender Direktor des Gliss (Great Lakes Institute for Strategic Studies), handelt es sich um ein weiteres undurchsichtiges Abkommen – und um ein weiteres Beispiel für den Autoritarismus des ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni.
„In dieser Angelegenheit wird alles streng vertraulich bleiben“
„Das Abkommen wurde nicht in seiner Gesamtheit offengelegt“, betont er im Gespräch mit Welly Diallo. „Die ugandische Regierung hat dazu praktisch nichts gesagt. Anders als in vielen anderen Ländern, in denen die Außenpolitik institutionell geregelt ist, bestimmt in Uganda der Präsident allein die Außenpolitik. Die meisten dieser Abkommen sind also in Wirklichkeit Vereinbarungen zwischen ihm und anderen Akteuren. Niemand weiß wirklich, welche konkreten Absprachen zwischen den USA und Präsident Museveni existieren. Wie viel Geld wird bereitgestellt? Niemand weiß, wo diese Flüchtlinge untergebracht werden sollen, noch für wie lange. Höchstwahrscheinlich kennt nur Präsident Museveni die Antworten. Und aufgrund der autoritären Natur seines Regimes kann ihn niemand zur Rechenschaft ziehen. Das ugandische Parlament ist lediglich ein Abnickorgan. Seine Mitglieder können nicht einmal Fragen stellen. Weder gewöhnliche Bürger noch politische Entscheidungsträger haben irgendeine Möglichkeit, Informationen zu erhalten. In dieser Angelegenheit wird alles streng vertraulich bleiben.“
Seit Donald Trump im Januar 2025 ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, hat seine Regierung mehrere umstrittene Abkommen ausgehandelt. Diese haben es den USA bereits ermöglicht, Ausländer in Länder wie den Südsudan, Eswatini oder El Salvador abzuschieben – oftmals in Staaten, aus denen sie ursprünglich gar nicht stammten.
Uganda wiederum wird seit fast 40 Jahren mit harter Hand von Yoweri Museveni regiert, und die Repression verschärft sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im Januar 2026. Das ostafrikanische Land ist zwar auch bekannt für seine vergleichsweise offene Haltung gegenüber Asylsuchenden, beherbergt jedoch bereits rund 1,7 Millionen Flüchtlinge – „die größte Flüchtlingsbevölkerung Afrikas“, so die Vereinten Nationen. Diese stellten 2024 einen „signifikanten“ Anstieg der Ankünfte fest, vor allem infolge des Konflikts, der im April 2025 im Sudan ausbrach.