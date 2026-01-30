Lesetipp/twittersmash: Angriff auf Niger: Schüsse und Explosionen am Flughafen von Niamey

Am Donnerstagmorgen erschütterte ein bewaffneter Angriff das Diori Hamani International Airport in Niamey, der Hauptstadt von Niger. Der Angriff, bei dem zwei Flugzeuge zerstört wurden, stellt eine ernsthafte Eskalation der Sicherheitslage in der Region dar und stellt die Junta unter enormen Druck, ihre Sicherheitsversprechen zu erfüllen.
Unbekannte Eindringlinge durchbrachen den Sicherheitszaun des Flughafens und setzten ihn unter schwerem Beschuss. Laut Zeugenangaben war die Situation chaotisch: Raketenabwehrsysteme feuerten auf Ziele am Himmel, die von Militärs als mögliche bewaffnete Drohnen identifiziert wurden. Inmitten dieser Angriffe wurden zwei Flugzeuge der Asky Airlines, einer regionalen Fluggesellschaft, auf dem Rollfeld zerstört.
