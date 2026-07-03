Anti-Migrantenproteste in Südafrika: Nigeria erwägt Forderung nach Entschädigungen

Mehr als 550 Nigerianer sind in den vergangenen drei Wochen aus Südafrika evakuiert worden, um den fremdenfeindlichen Ausschreitungen im südlichen Afrika zu entkommen. Der jüngste Rückführungsflug fand am Dienstag, dem 30. Juni, statt – dem Tag, an dem das von den Anti-Einwanderungsdemonstranten gesetzte Ultimatum zum Verlassen des Landes ablief. Nigeria erwägt nun, von Südafrika Entschädigungen zu verlangen, berichtet RFI.

Ein dritter Evakuierungsflug mit 269 Nigerianern aus Südafrika landete am Dienstag um 13:35 Uhr in Lagos. Die nigerianischen Behörden äußern sich zwar weiterhin zurückhaltend, doch ein Berater von Präsident Bola Tinubu erklärte, Nigeria werde „keinerlei Form der Demütigung oder Schädigung der Interessen unserer Staatsbürger“ in Südafrika hinnehmen.

Nachdem Nigeria erst vor Kurzem einen neuen Botschafter für Südafrika ernannt hat, erklärte der kommissarische Hochkommissar in Pretoria in einem Fernsehinterview, die evakuierten Personen sollten eine genaue Bestandsaufnahme ihres Eigentums erstellen.

„Wir werden mit der südafrikanischen Regierung, dem Außenministerium und der Polizei zusammenarbeiten, um den genauen Standort ihrer Geschäfte und ihres Eigentums zu ermitteln und den örtlichen Behörden einen Bericht vorzulegen, damit mögliche Entschädigungen eingefordert werden können. Wir können nicht zulassen, dass das Lebenswerk dieser Menschen, für das sie hart gearbeitet und große Opfer gebracht haben, zerstört wird oder in die Hände anderer fällt.“

Nach Angaben des kommissarischen Hochkommissars Alexander Ajayi werden derzeit mindestens 100 Menschen in der diplomatischen Vertretung Nigerias in Pretoria betreut, bis sie in ihre Heimat zurückgebracht werden können. Er erklärte außerdem, dass Verzögerungen und Funktionsstörungen der südafrikanischen Verwaltung es einigen in Südafrika lebenden Nigerianern erschwert hätten, gültige Aufenthaltsgenehmigungen zu erhalten.