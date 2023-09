Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Ägypten sind auf einen Sieg von Al-Sissi ausgerichtet

Die Ägypter bereiten sich auf eine neue Präsidentschaftswahl vor, die am 10., 11. und 12. Dezember 2023 stattfinden wird. Der amtierende Präsident Abdel Fattah al-Sissi ist der große Favorit bei dieser Wahl, die weithin als manipuliert gilt.

Marschall Al-Sissi wurde am 28. Mai 2014 zum ersten Mal gewählt. Damals gewann er die Wahl mit 96% der Stimmen in einer angespannten Atmosphäre und einer Wahl, die als weitgehend durch massiven Betrug beeinträchtigt angesehen wurde. Die Muslimbruderschaft und die Zivilgesellschaft waren stark unterdrückt worden, NGOs berichteten von mehreren hundert Toten und zahlreichen Verhaftungen.

Al-Sissi hat seine Macht im Laufe seiner beiden Amtszeiten gefestigt. So hat er einen Personenkult eingeführt, die Opposition unterdrückt, die Medien mundtot gemacht und die persönlichen Freiheiten eingeschränkt.

Der Wahlkampf ist bereits beendet …

Offiziell hat der Wahlkampf gerade erst begonnen. Die Wahl ist jedoch bereits entschieden. Die Oppositionskandidaten sind bloße Platzhalter. Auf den ersten Blick wird es daher keinen wirklichen Wahlkampf geben.

Die Wahlen finden vor einem schwierigen wirtschaftlichen Hintergrund statt. Ägypten sieht sich nämlich mit einer galoppierenden Inflation, einer Abwertung des ägyptischen Pfunds und einer steigenden Arbeitslosigkeit konfrontiert. Diese wirtschaftliche Lage könnte die Wahlbeteiligung, die bei früheren Wahlen bereits niedrig war, weiter sinken lassen.

Eine manipulierte Wahl und Al Sissi bereits wiedergewählt

Die Präsidentschaftswahlen in Ägypten sind weitgehend manipuliert. Die Regierung hat die volle Kontrolle über den Wahlprozess und kann so den Sieg ihres Kandidaten garantieren.

Vor diesem Hintergrund ist Al Sissi der große Favorit bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Ägypten. Er wird zweifellos für eine dritte Amtszeit wiedergewählt werden. Und damit bis 2030 an der Macht bleiben.

Dieser Sieg wäre eine weitere Bestätigung für den zunehmenden Autoritarismus in Ägypten, auch wenn diese Amtszeit laut der ägyptischen Verfassung die letzte sein sollte. Aber man weiß ja, was in solchen Fällen in der Regel passiert. (Quelle: afrik.com, Foto: White House)