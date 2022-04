Außenministerin Baerbock in Mali und Niger: Artikellinks und Videos

Hier eine Auswahl zu Berichten über den Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Mali und Niger:

Merkur

Baerbock trifft Malis Präsidenten – Klima-Rede in Niger

Taz:

Baerbock will Minusma erhalten

Zu Besuch in Mali hält Außenministerin Annalena Baerbock an der UN-Stabilisierungsmission fest. Sie schaffe einen „gewissen Grad“ an Sicherheit.

DLF:

Baerbock trifft Präsident Goïta

Bundesaußenministerin Baerbock kommt auf ihrer Westafrikareise heute mit dem malischen Übergangs-Präsidenten Goïta zusammen.

Web.de

Außenministerin Annalena Baerbock bei Bundeswehr in Mali

Außenministerin Annalena Baerbock hat am Dienstag die im nordmalischen Gao eingesetzten Bundeswehrsoldaten besucht. Die Männer und Frauen sollen zur Stabilisierung des von islamistischem Terrorismus bedrohten Landes beitragen.

ZDF:

Baerbock in Mali

Außenministerin Baerbock ist heute in Mali. Nach Militärputschen und dem Einsatz russischer Söldner ist fraglich, ob der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr dort verlängert wird.

Tagesschau:

Einsatz in Mali auf der Kippe – Baerbock bei Bundeswehr in Gao eingetroffen

NDR:

Baerbock in Mali auf schwieriger Mission