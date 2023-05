Australischer Arzt wird sieben Jahre nach seiner Entführung in Burkina Faso / Westafrika freigelassen

Der Arzt Kenneth Elliott aus Perth, der in Westafrika gefangen gehalten wurde, nachdem er in Burkina Faso entführt worden war, ist nach mehr als sieben Jahren freigelassen worden, berichten diverse Medien, darunter abc.net.au.

– Der 88-Jährige ist nach sieben Jahren in Gefangenschaft wieder mit seiner Frau und seinen Kindern vereint

– Dr. Elliott und seine Frau Jocelyn wurden von einer Gruppe mit mutmaßlichen Verbindungen zu Al-Qaida entführt

– Das Ehepaar betrieb eine medizinische Klinik in Djibo in Burkina Faso, nahe der Grenze zu Mali und Niger

– Der heute 88-jährige Kenneth Elliott wurde zusammen mit seiner Frau Jocelyn im Januar 2016 nahe der Grenze zu Niger von einer Gruppe entführt, die Verbindungen zu Al-Qaida haben soll.

-Jocelyn Elliott wurde nach etwa drei Wochen freigelassen.

Dr. Elliot ist wohlauf und flog gestern Abend nach Perth, nachdem er Anfang der Woche freigelassen worden war. Weder die australische Regierung noch die Familie von Dr. Elliot haben Lösegeld gezahlt.

Australiens Außenministerin Penny Wong bestätigte, dass Dr. Elliott „sicher und wohlbehalten“ freigelassen wurde und „wieder mit seiner Frau Jocelyn und ihren Kindern vereint“ sei.

„Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass Dr. Ken Elliott, der sieben Jahre lang in Westafrika als Geisel festgehalten wurde, in Australien wieder mit seiner Familie vereint ist“, sagte sie. „Die australische Regierung hat sich in dieser Zeit unermüdlich für seine Freilassung eingesetzt, und ich möchte allen Regierungsvertretern, die sich für die Freilassung von Dr. Elliott eingesetzt haben, öffentlich danken.

„Ich bin sicher, dass die Australier Dr. Elliott und seiner Familie alles Gute wünschen.“ In einer Erklärung fügte sie hinzu: „Wir erkennen die Stärke und das Durchhaltevermögen an, das Dr. Elliott und die Mitglieder seiner Familie unter den schwierigsten Umständen gezeigt haben.“

Ken und Jocelyn Elliott stammen ursprünglich aus Perth. Seit 1972 betrieben sie in der Stadt Djibo nahe der Grenze zu Niger und Mali eine medizinische Klinik, in der Dr. Elliott als Chirurg arbeitete.

Die Familie hat um Vertraulichkeit gebeten, gab aber über das Büro des Außenministers eine Erklärung ab.