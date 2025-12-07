Benin: Staatsstreichversuch im Gange – Armee hat laut Umfeld des Präsidenten wieder die Kontrolle übernommen

Beninische Militärs haben am frühen Sonntagmorgen im staatlichen Fernsehen erklärt, sie hätten Präsident Patrice Talon seines Amtes enthoben. Talon hätte im kommenden April nach zehn Jahren an der Macht sein Amt abgeben sollen. Nach Angaben aus dem Umfeld des Präsidenten sei die Lage jedoch unter Kontrolle und Patrice Talon befinde sich in Sicherheit, berichtet RFI.
Die Militärs behaupten, Lieutenant-Colonel Tigri Pascal sei zum Präsidenten eines „Komitees zur militärischen Erneuerung“ ernannt worden.
Die Lage in Cotonou bleibt unübersichtlich. In der Nähe des Hafengebiets und des Präsidentenpalastes waren vor wenigen Stunden Schüsse zu hören. Eine Sicherheitsquelle, die von RFI kontaktiert wurde, sprach rasch von einem laufenden Putschversuch. Der Verkehr rund um den Präsidentenpalast ist blockiert, Hubschrauber kreisen über dem Gebiet.
Armee hat laut Umfeld von Patrice Talon wieder die Kontrolle
Die Erklärung der Putschisten wurde nicht erneut ausgestrahlt, und das Signal des öffentlichen Senders Bénin TV ist ausgefallen, berichtet der RFI-Korrespondent in Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
„Es handelt sich um eine kleine Gruppe von Personen, die lediglich das Fernsehen besetzt hatten. Die reguläre Armee übernimmt wieder die Kontrolle. Die Stadt (Cotonou) und das Land sind vollständig gesichert“, sagte er. „Alles ist unter Kontrolle. Sie konnten weder das Haus des Staatschefs noch den Präsidentenpalast einnehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles wieder in Ordnung ist. Die Säuberung schreitet gut voran“, erklärte eine Militärquelle.
„Am frühen Morgen des Sonntag, 7. Dezember 2025, hat eine kleine Gruppe von Soldaten eine Meuterei mit dem Ziel begonnen, den Staat und seine Institutionen zu destabilisieren. Angesichts dieser Situation sind die beninischen Streitkräfte und ihre Führung, ihrem Eid treu, republikanisch geblieben. Ihr Eingreifen hat es ermöglicht, die Kontrolle zu behalten und den Umsturzversuch scheitern zu lassen. Die Regierung fordert daher die Bevölkerung auf, ihren Tätigkeiten normal nachzugehen“, erklärte Innenminister Alassane Seidou in einer Mitteilung.
Lage weiterhin unsicher
Die Zufahrtswege zum Präsidentenpalast sind mit Barrieren blockiert. Polizisten stehen davor und leiten den Verkehr um. Panzer wurden ebenfalls gesichtet, wie sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Boulevard de la Marina unterwegs waren. Für die Menschen in Benin bleibt die Situation weiterhin unklar, viele stellen sich Fragen, auf die es bislang keine Antworten gibt.