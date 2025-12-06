Tourismus: Die meistbesuchten afrikanischen Länder im Jahr 2025

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu, und es zeichnet sich bereits klar ab, welche afrikanischen Länder bei Reisenden am beliebtesten waren. Jay Nevy Tours hat eine Übersicht der Länder erstellt, die die höchsten Besucherzahlen verzeichneten. In den meisten dieser Staaten ist der Tourismus im Vergleich zum Vorjahr weiter gewachsen.
Die 10 meistbesuchten Länder Afrikas im Jahr 2025
1. Südafrika
Laut der Rangliste von Jay Nevy Tours steht Südafrika klar an der Spitze der meistbesuchten afrikanischen Länder – und das mit einem deutlichen Zuwachs. Mehr als 10 Millionen Besucher kamen ins Land, angelockt von attraktiven Städten, der beeindruckenden Tierwelt im Kruger-Nationalpark und dem reichen kulturellen Erbe. Der Tourismus zählt in Südafrika zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren. Im Jahr 2024 trug er 9 Milliarden US-Dollar zur nationalen Wirtschaft bei.
2. Marokko
Den zweiten Platz belegt Marokko mit über 8 Millionen Touristen. Bereits 2024 konnte das Land ein Wachstum von 6 % im Tourismussektor verzeichnen. Besucher schätzen die historischen Sehenswürdigkeiten in Fès, die Wüstenlandschaften der Sahara und die traditionellen Medina-Viertel von Marrakesch.
3. Ägypten
Ägypten liegt mit 7,8 Millionen Touristen auf Platz drei. Viele Reisende fühlen sich besonders von den Pyramiden von Gizeh und den Tempeln von Luxor angezogen. Der ägyptische Tourismussektor erwirtschaftet jährlich bis zu 8 Milliarden US-Dollar.
4. Kenia
Auf dem vierten Platz liegt Kenia mit 2,1 Millionen Besuchern, gegenüber 2,4 Millionen im Jahr 2024. In dem ostafrikanischen Land macht der Tourismus rund 10 % des Bruttoinlandsprodukts aus. Die vielfältige Natur, darunter die berühmten Savannen, spielt eine zentrale Rolle.
5. Tansania
Mit 1,8 Millionen Touristen belegt Tansania den fünften Platz. Das Land rückt seine wichtigsten Naturattraktionen in den Mittelpunkt: den Serengeti-Nationalpark, den Kilimandscharo und die traumhaften Strände von Sansibar. Allein der Safari-Tourismus brachte 2024 2,6 Milliarden US-Dollar ein. Besonders viele Besucher kommen aus den USA und Europa.
Nordafrikanische Länder weiterhin stark vertreten: Auch andere Länder Nordafrikas sind in dieser Rangliste präsent:
6. Tunesien – 1,5 Millionen Besucher
7. Algerien – 1,2 Millionen Touristen
Zwei Länder der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS / CEDEAO) haben es ebenfalls in die Liste der meistbesuchten Länder Afrikas geschafft:
8. Nigeria – 1,1 Millionen Besucher
9. Ghana – 1 Million Touristen
10. Äthiopien
Äthiopien schließt die Top 10 mit 900.000 Besuchern ab. Das Land profitiert vor allem vom kulturellen Tourismus und vom berühmten Timkat-Fest. Insgesamt kann der Tourismussektor in Äthiopien bis zu 700 Millionen US-Dollar zur Wirtschaft beitragen. (Quelle:afriquesur7)