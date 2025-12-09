IPG-Journal: Tansania – Autoritäre Wende

Tansania galt einst als „Insel der Stabilität“. Nach Wahlbetrug und blutiger Gewalt zerbricht das positive Bild des ostafrikanischen Staates. Wie jedes Jahr hätten die Tansanier am 9. Dezember voller Stolz den Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von 1961 begangen. Wie immer hätten die Bürger ihr ostafrikanisches Land dankbar als „Insel der Stabilität“ gefeiert. Doch seit der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten im Umfeld der Präsidentschaftswahl vom 29. Oktober – mit Hunderten, wenn nicht gar mehr als tausend Toten – ist dieses Selbstbild tief erschüttert.
Aus Angst vor weiteren Unruhen hat die Regierung nun alle Feierlichkeiten abgesagt und die Sicherheitskräfte schon Tage vorher in Alarmbereitschaft versetzt.
Gleichzeitig rufen junge Aktivisten in den sozialen Medien für den 9. Dezember zu neuen, friedlichen Protesten auf.
