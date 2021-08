BioNTech: Starke Unterstützung für die Produktion von Impfstoffen in Afrika

Heute trafen sich Paul Kagame, Präsident von Ruanda, Macky Sall, Präsident von Senegal, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Werner Hoyer, Präsident der EIB, mit Uğur Şahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech, in der Barenboim-Saïd-Akademie in Berlin, um über den Aufbau einer nachhaltigen Impfstoffproduktion für Afrika zu sprechen. BioNTech hat sein Engagement bekräftigt, alle Impfstoffe aus der Entwicklung seiner Malaria- und Tuberkulose-Impfstoffkandidaten auf dem afrikanischen Kontinent herzustellen.

Das von der kENUP-Stiftung im Auftrag von BioNTech organisierte Treffen fand am Rande des G20-Afrika-Partnerschaftsgipfels statt, der von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgerichtet wurde. Ebenfalls anwesend waren John Nkengasong, Direktor der African Centres for Disease Control and Prevention (CDC Africa), Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektor für Afrika, und Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB).

Das Ergebnis des Treffens war ein gemeinsames Kommuniqué, in dem die Verpflichtung von BioNTech bekräftigt wurde, alle Impfstoffe aus seinen Malaria- und Tuberkulose-Impfstoffkandidaten in Afrika herzustellen. Auf Anweisung der Afrikanischen Union hat das Unternehmen damit begonnen, Produktionsmöglichkeiten in Ruanda und Senegal zu prüfen und hat Räumlichkeiten für künftige WHO-Impfstoffproduktionszentren zur Verfügung gestellt. In der Zwischenzeit kann der Impfstoff COVID-19 von BioNTech im Prinzip auch in lokalen Produktionszentren für den Vertrieb in Afrika hergestellt werden. Auch andere Impfstoff- und Pharmaproduktionszentren können in diesen Zentren angesiedelt werden, um ein nachhaltiges kommerzielles und wissenschaftliches Ökosystem zu gewährleisten. (EIB, über APO)