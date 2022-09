Burkina Faso: Frauen und Kinder essen Baumblätter und demonstrieren angesichts der Hungersnot

Die Frauen in Sebba in der Sahelregion gingen auf die Straße, um eine Reaktion der Behörden auf ihre Situation zu fordern. Vor dem Gebäude der Gendarmerie in Sebba forderten sie eine schnelle Reaktion auf den Mangel an Nahrungsmitteln und an Sicherheit. Sebba, die Hauptstadt der Provinz Yagha, liegt etwa 100 km von Dori, der Hauptstadt der Sahel-Region, entfernt. Hier ernähren sich die Bewohner aus Mangel an Nahrungsmitteln mittlerweile von Baumblättern.

Begleitet von zahlreichen Kindern zogen sie durch die Straßen der Stadt, bevor sie sich vor der Gendarmerie versammelten, um ihren Überdruss hinauszuschreien. „Wir sind heute Morgen gekommen, um Ihnen zu sagen, dass wir vor Hunger sterben. Wir haben nichts zu essen. Es gibt kein Wasser. Wenn die Nicht-Versorgung von Sebba noch länger als 48 Stunden dauert, werden wir verhungern,“ riefen die Frauen.

Als Beweis für das Elend, in dem sie leben, erschienen die Demonstrantinnen mit Baumblättern in Körben und Schüsseln vor den Räumlichkeiten der Gendarmerie, wohin sie gingen, weil es in der Stadt keine Verwaltungsbehörden mehr gibt, an die sie sich wenden könnten.

„In den letzten Tagen hat es zeitweise geregnet, und wir sammeln dieses Wasser und das Wasser aus den Pfützen für unsere Bedürfnisse. Wenn der Regen aufhört, wissen wir nicht, woher wir Wasser bekommen sollen. Darüber hinaus müssen wir hilflos mit ansehen, wie unsere Kinder aufgrund von Nahrungsmangel sterben“, erklärte eine Demonstrantin.

Die Frauen der Yagha wünschen sich daher, dass ihre Botschaft die höchsten Behörden des Landes erreicht, damit ihre Familien so schnell wie möglich gerettet werden können. (lefaso.net)