Burkina Faso / Massaker in Solhan: Die Sahel-Region drückt ihre Wut mit einem Friedensmarsch aus

Nach den Angriffen in Solhan, einer kleinen Gemeinde in der Provinz Yagha, die sich in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 2021 ereigneten, brachten die Bürger:innen der Sahel-Region ihre Frustration am Samstag, den 12. Juni 2021 durch einen friedlichen Marsch in den Straßen der Stadt Dori, der Hauptstadt der Region, zum Ausdruck.

Die Landgemeinde Solhan in der Provinz Yagha wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 2021 angegriffen. Nach dem Bericht der Regierung wurden 132 Menschen getötet und mehrere Grundstücke zerstört.

Die Demonstranten trugen Vuvuzelas, Plakate und Transparente mit der Aufschrift „Solhan, die Schande der burkinischen Regierung“, „Wir vertrauen Verantwortung für das Land keinem Amateur an“. Laut Abdoulaye Hoeffi Dicko, dem Koordinator, sollte der Marsch der Menschen in der Sahelzone ihre Frustration über die mangelnde Sicherheit in der Region ausdrücken.

Jeder habe mitbekommen, was in Solhan passiert ist. Mehr als 100 Menschen wurden in der Nacht unter Ausgangssperre getötet, etwa 14 Kilometer von der Provinzhauptstadt Sebba entfernt, wo sich alle Verteidigungs- und Sicherheitskräfte befinden, sagte er. Seiner Meinung nach dauerte der Angriff von 2 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens, ohne dass diese darauf reagiert hätten. „Deshalb sind wir gekommen, um dem Gouverneur der Sahelzone einen Brief zu überreichen, der an den Präsidenten von Faso gerichtet ist, um die Regierung aufzufordern, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Denn die Bevölkerung ist es leid, umsonst zu sterben. Wir sind es leid, uns die Kehle durchschneiden zu lassen. Wir fordern die Regierung auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen“, sagte Abdoulaye Hoeffi Dicko empört. (Quelle: lefasonet)