CD-Tipp: Dominique Fils-Aimé – “My World Is The Sun”

Ach, die Wege, die wir einschlagen. Die Impulse, die uns bewegen, ob Ehrgeiz oder Langeweile. Wohin geht es? Was kommt als Nächstes? Dominique fängt dieses suchende, wandernde Gefühl in ihrer neuen Single „Going Home“ ein. Eine freie, assoziative Art zu schreiben prägt Dominiques Texte. Ganz gleich, wo sie landet, selbst wenn sie „going nowhere, going broke, going rogue“ ist, bleibt ein grundlegender Optimismus. Am Ende ist sie „still going strong“. Diese Haltung zieht sich durch einen großen Teil ihres Schaffens. Als Sängerin hat Dominique ein feines Gespür dafür, ihre Botschaften subtil zu vermitteln. Mit Stil und Leichtigkeit haucht sie jeder Musik neue Energie ein und führt einen Song an einen neuen, unerwarteten Ort.
Die zweifache JUNO-Preisträgerin Dominique Fils-Aimé aus Montreal ist bekannt für ihre warme, ausdrucksstarke Stimme und ihre gesellschaftlich engagierten Texte. Ihre Musik bewegt sich zwischen Jazz, Soul und Blues und verbindet Elemente afroamerikanischer Musik mit modernen, persönlichen Einflüssen. Dominique arbeitet in musikalischen Trilogien, bei denen jedes Album einen Teil ihrer künstlerischen und persönlichen Entwicklung erzählt. Ihre erste Trilogie wurde von Künstlerinnen wie Billie Holiday, Nina Simone und Etta James inspiriert und beleuchtete verschiedene Aspekte der afroamerikanischen Musikgeschichte.
Das erste Album Nameless (2018) mit seinen bluesigen Klangfarben beschäftigte sich mit den Themen Schmerz und Schweigen der Vergangenheit. Es wurde international von Hi-Fi-Fans geschätzt und führte zu zwei ausverkauften Konzerten beim Montreal International Jazz Festival. Das zweite Album Stay Tuned! (2019) war ein musikalischer Aufruf zu Veränderung und wurde mit dem JUNO Award 2020 für das Vocal Jazz Album of the Year und dem Félix Award 2019 für das Beste Jazzalbum ausgezeichnet. Es stand außerdem auf der Shortlist des Polaris Music Prize und wurde von CBC als eines der besten kanadischen Alben des Jahres genannt. Mit Three Little Words (2021) schloss Dominique die Trilogie mit einem Album über Versöhnung ab, welches ebenfalls international große Anerkennung erhielt.
2023 startete sie eine neue Trilogie mit dem Album Our Roots Run Deep, das introspektiver und naturbezogener klingt. Das Werk wurde mit dem JUNO Award 2024 und dem Félix Award 2024 für das Beste Jazzalbum ausgezeichnet. Die Musik beschreibt das Thema Wachstum, wobei die Natur als Symbol für die Verbindung zwischen Menschen dient.
Heute erscheint der zweite Teil dieser Reihe: My World Is The Sun, angekündigt durch die Single Going Home (VÖ: 20. November 2025). Darin setzt sich Dominique mit dem Kern des kreativen Schaffens auseinander – mit Freiheit, Offenheit und Echtheit als zentrale Werte. Auf der Bühne ist Dominique Fils-Aimé für ihre intensiven und atmosphärischen Live-Auftritte bekannt. Ihr erstes Livealbum Live at the Montreal International Jazz Festival (2025), aufgenommen auf der Hauptbühne des Festivals, zeigt eindrucksvoll ihre Bühnenpräsenz und die enge Verbindung zu ihrem Publikum.
In den letzten Jahren hat sie sich auch international etabliert, mit Auftritten bei Jazz à Vienne (als Support von Jamie Cullum), dem North Sea Jazz Festival, dem Jazzablanca Festival in Marokko sowie bei der Weltausstellung 2025 in Osaka, wo sie Kanada vertrat. Im Herbst 2025 folgte ihre erste US-Tournee mit Konzerten im Blue Note New York, Blue Note Los Angeles und beim Monterey Jazz Festival. 2026 wird Dominique Fils-Aimé ihr neues Album im Rahmen einer Welttournee vorstellen, mit Konzerten in Europa (unter anderem in Paris und Brüssel), beim Montreal International Jazz Festival und erneut in den USA. (qrious music)