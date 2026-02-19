Südafrika: Der bevorstehende Einsatz der Armee gegen Gangs stößt nicht auf einhellige Zustimmung

In Südafrika hat der amtierende Polizeiminister am 17. Februar vor dem Parlament den Einsatz der Armee innerhalb der nächsten zehn Tage zur Bekämpfung der Kriminalität bestätigt, insbesondere der Gewalt durch Gangs. Diese Maßnahme war bereits am 12. Februar von Präsident Cyril Ramaphosa in seiner Ansprache an die Nation angekündigt worden, wirft jedoch zahlreiche Fragen innerhalb der politischen Klasse und bei Verteidigungsexperten auf. Seit mehreren Jahren wird die Armee zunehmend eingesetzt, um Defizite der Polizei auszugleichen, berichtet RFI.
Noch ist unklar, wie viele Soldaten Südafrika im eigenen Land zur Bekämpfung von Kriminalität und Gangs einsetzen wird. Laut Polizeiminister Firoz Cachalia sollen jedoch drei besonders stark von Kriminalität betroffene Gebiete im Fokus stehen: die Provinz Westkap mit der Stadt Kapstadt, die Provinz Gauteng mit Johannesburg und Pretoria sowie vor allem die Provinz Ostkap, wo die gangbezogene Kriminalität in Städten wie Port Elizabeth, aber auch in East London und Mthatha stark zugenommen hat.
Mit diesem Armeeeinsatz will die Regierung nach eigenen Angaben eine Polizei unterstützen, die von der Gewalt der Gangs und dem illegalen Bergbau überfordert ist. Die Mordrate in Südafrika gehört zu den höchsten weltweit: Sie liegt bei etwa 60 Todesfällen pro Tag. Ein Teil davon ist auf Auseinandersetzungen zwischen Gangs um die Kontrolle von Drogenverkaufsstellen zurückzuführen, insbesondere in Kapstadt, oder auf Schusswechsel im Zusammenhang mit illegalem Bergbau in der Provinz Gauteng.
Bereits 2019 war die Armee gegen die Gangs in Kapstadt eingesetzt worden – ohne nachhaltigen Erfolg.
Die Ankündigung der Regierung wird von einigen politischen Parteien mit Zurückhaltung aufgenommen, berichtet unsere Korrespondentin in Johannesburg, Joséphine Kloeckner. So erklärte Mmusi Maimane, Vorsitzender der Partei BOSA:
„Der Einsatz der Armee kann keine dauerhafte Lösung für ein so chronisches Kriminalitätsproblem sein. Soldaten sind keine Polizisten. Deshalb denke ich, dass dieser Einsatz eine vorübergehende Maßnahme sein muss und dass es vor allem darum geht, die Kapazitäten der Polizei zu stärken.“
Für viele Beobachter ist diese Entscheidung ein Eingeständnis des Scheiterns der Polizei. Die Armee wird immer häufiger zur Unterstützung der Polizei herangezogen. Eine Entwicklung, die den Sicherheitsexperten Ricardo Teixeira beunruhigt:
„Das fällt absolut nicht in das Mandat der Streitkräfte, und sie sind nicht dafür ausgebildet, mit Zivilisten zu interagieren. Es handelt sich lediglich um eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Armee, die sie nicht tragen kann und die aus einem ohnehin unzureichenden Budget finanziert wird.“
Auch der Forscher John Stupart äußert Zweifel, da die südafrikanischen Streitkräfte selbst überlastet, unterfinanziert und nicht für die Bekämpfung von Kriminalität ausgebildet seien. Bereits 2019 war die Armee zur Bekämpfung der Gangs in Kapstadt eingesetzt worden, ohne nachhaltigen Erfolg. Zudem befindet sich die südafrikanische Armee derzeit in einer Phase der Selbstreflexion und Umstrukturierung, nachdem Anfang Februar ihr Rückzug aus der UN-Mission MONUSCO in der Demokratischen Republik Kongo angekündigt worden war, an der sie 27 Jahre lang beteiligt war.