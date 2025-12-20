CD-Tipp: Tutu Puoane (Südafrika) – Wrapped In Rhythm Vol. II

Mit „Wrapped In Rhythm“ präsentiert die preisgekrönte Sängerin Tutu Puoane ein außergewöhnliches Projekt, das Poesie und Musik auf verbindet. Inspiriert von den Gedichten Lebo Mashile verwandelt Tutu Puoane Worte in Klang, zwischen Jazz, Soul und Singer-Songwriter. Produziert von Larry Klein und ausgezeichnet mit drei South African Jazz Awards, ist der zweite Teil in Zusammenarbeit mit dem Grammy-prämierten Metropole Orkest erschienen.
Tutu Puoane entdeckte in den Gedichten In „A Ribbon Of Rhythm“ von Lebo Mashile eine Quelle tiefer Inspiration. Mashiles Texte spiegeln die Realität und Gefühlswelt einer jungen schwarzen Südafrikanerin der ersten Generation nach der Apartheid.
Mit „Wrapped In Rhythm“ zeigt Tutu Puoane eindrucksvoll, wie Poesie und Musik miteinander verschmelzen können. Ihre Arbeit macht Mashiles Texte in einer neuen Dimension erfahrbar und verbindet persönliche Geschichten mit universellen Themen – ein musikalisches Statement von großer poetischer und emotionaler Kraft. (BROKEN SILENCE)