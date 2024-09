DAS-Afrika-Pressespiegel KW 36/2024: Kooperation und Konkurrenz

Vertiefte Kooperation zwischen Afrika und Asien: Am Dienstag endete das zweite Indonesia Africa Forum (IAF) auf Bali, das in diesem Jahr unter dem Motto “Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063” stattfand. Im Mittelpunkt des dreitägigen Forums stand die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Indonesien und afrikanischen Staaten in den Schlüsselbereichen Energie, Ernährungssicherheit, Gesundheit und strategische Mineralien. Dabei wurden 32 Geschäftsvereinbarungen im Wert von insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einer Versechsfachung gegenüber dem ersten Forum im Jahr 2018 entspricht.

Die Vereinbarungen umfassen unter anderem Verträge im Energiesektor im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und im Nahrungsmittelsektor im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Im Bereich der erneuerbaren Energien unterzeichnete die staatliche indonesische Stromgesellschaft PLN Verträge mit der Tanzania Geothermal Development Company (TGDC) und der staatlichen Tanzania Electric Supply Company Limited (Tanesco) zur Entwicklung von 225 Megawatt geothermischer Energie in Luhoi, Natron und Ngozi.

Auch das Privatunternehmen PT Energi Mega Persada schloss einen Deal mit dem südafrikanischen Konzern Vutomi Energy zum Bau von unabhängigen Kraftwerken (Independent Power Plants, IPP) mit einer Gesamtkapazität von 500 Megawatt in Südafrika ab.

Im Nahrungsmittelsektor konzentrierten sich die Vereinbarungen vorwiegend auf die Produktion von Düngemitteln. Hier wurden unter anderem Übereinkommen mit Tansania und Nigeria getroffen. Im Bereich strategische Industrien, zu dem auch Verteidigung und Luftraum zählen, beliefen sich die Verträge und Abkommen auf rund 173,5 Millionen US-Dollar – darunter eine Vereinbarung zur Lieferung von Produkten des staatlichen Waffenproduzenten PT Pindad an Südafrikas Rheinmetall Denel Munition (Pty) Ltd. und die Lieferung von zwei Militärflugzeugen des Typs CN235 und fünf des Typs N219 durch das Luftfahrtunternehmen PT Dirgantara Indonesia an die Demokratische Republik Kongo.

Im Gesundheitssektor wurden derweil Vereinbarungen in Höhe von 91,1 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Auch im Bergbausektor fanden erste Sondierungsgespräche und Verhandlungen zwischen Indonesien, das reich an Nickelvorkommen ist und anstrebt, ein Produktionshub für EV-Batterien zu werden, und afrikanischen Staaten, welche über zur Batterieherstellung notwendige Mineralien wie Kobalt und Graphit verfügen, statt.

Am Montag verkündete Indonesiens Präsident Joko Widodo, dass man mit Simbabwe vor dem Abschluss eines Abkommens zur Zusammenarbeit im Lithiumabbau stehe.

Am Forum nahmen rund 1.400 Delegierte teil, darunter Vertreterinnen und Vertreter von 29 afrikanischen Staaten und die Staats- und Regierungschefs von Eswatini, Ghana, Liberia und Ruanda sowie der Präsident von Sansibar, der Tansania vertrat, und der Vizepräsident Simbabwes. Die Teilnehmerzahl blieb damit weit hinter der des ersten IAF im Jahr 2018 zurück, an dem sich noch 47 afrikanische Staaten beteiligten. Grund hierfür ist vor allem das Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), das am Mittwoch, nur einen Tag nach dem IAF, in Peking begann.

Das FOCAC, das alle drei Jahre abwechselnd in China und auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet, ist Chinas wichtigste Plattform für die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten. Hierzu reisten gleich 51 afrikanische Staats- und Regierungschefs sowie der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, und UN-Generalsekretär António Guterres an. Lediglich das Königreich Eswatini, das als einziges afrikanisches Land noch diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhält, war nicht zum Forum eingeladen.

Während des Gipfels sagte Chinas Präsident Xi Jinping dem afrikanischen Kontinent finanzielle Unterstützung in Höhe von 50,7 Milliarden US-Dollar zu, die höchste Summe seit der Pandemie. Mehr als die Hälfte wird in Form von Krediten zur Verfügung gestellt, während 11 Milliarden US-Dollar für „verschiedene Arten von Unterstützung“ vorgesehen sind und zehn Milliarden US-Dollar in die Förderung von Investitionen chinesischer Unternehmen auf dem Kontinent fließen sollen. Zudem verkündete Xi, mindestens eine Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika schaffen zu wollen. Gleichzeitig sagte Peking 280 Millionen US-Dollar an Hilfen zu, davon 140 Millionen US-Dollar an Nahrungsmittelhilfen und 140 Millionen US-Dollar in Form von Militärhilfen – die größte Summe, die China jemals auf einem FOCAC in diesem Bereich zugesagt hat.

Bereits vor Beginn des Forums traf Xi zahlreiche afrikanische Staats- und Regierungschefs zu Einzelgesprächen, bei denen eine Vielzahl an Vereinbarungen getroffen wurde. Im Rahmen dieser Treffen wurde auch die Wiederbelebung der Tazara-Eisenbahnstrecke beschlossen, welche den Binnenstaat Sambia mit seinem Nachbarland Tansania und dem Indischen Ozean verbindet. Diese Strecke war in den frühen 1970er Jahren von China erbaut worden und über die Instandsetzung gab es bereits mehrfach Verhandlungen. Darüber hinaus einigten sich China und Sambia auf eine Zusammenarbeit von Pekings PowerChina und dem staatlichen Energieunternehmen ZESCOS zum Ausbau von Solar-Dachpaneelen in Sambia, wie Präsident Hakainde Hichilema am Montag verkündete. Auch Kenia, Nigeria und Simbabwe unterzeichneten Abkommen mit China zur Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Infrastruktur und Handel.

Das Forum ist das größte internationale Ereignis in Peking seit der Corona-Pandemie. Obwohl die von Präsident Xi versprochenen 50,7 Milliarden US-Dollar noch deutlich hinter den 2015 und 2018 zugesagten 60 Milliarden US-Dollar liegen, zeigt China trotz eigener Wirtschaftsprobleme eine deutliche Steigerung gegenüber des letzten FOCAC, bei dem gerade einmal 30 Milliarden US-Dollar an Finanzierung bereitgestellt wurden. Dabei geht es auch um die Konkurrenz um Einfluss in Afrika und den Zugang zu wichtigen Bodenschätzen mit den USA und Europa, die ihre Bemühungen um Afrika zuletzt weiter verstärkt und protektionistische Maßnahmen gegenüber China erhöht haben. Somit gewinnt der afrikanische Absatzmarkt für China, das bereits größter Investor und Handelspartner des Kontinents ist, weiter an Bedeutung. Kritikerinnen und Kritiker warnen jedoch weiterhin davor, dass die hohen Kredite die Verschuldungssituation vieler afrikanischer Länder weiter verschärfen könnten.

