Die Zerstörung natürlicher Ökosysteme könnte das BIP in Afrika südlich der Sahara um 9,7 % pro Jahr reduzieren

Nach Angaben der Weltbank könnte sich die Weltwirtschaft 2,7 Billionen Dollar an Verlusten ersparen, wenn die „Ökosystemleistungen“ der Natur besser geschützt würden. Das BIP der afrikanischen Länder südlich der Sahara, die den Folgen des Klimawandels ohnehin schon besonders ausgesetzt sind, könnte bis 2030 aufgrund der Degradation der natürlichen Ökosysteme um 9,7 % pro Jahr sinken. Darauf hat die Weltbank in einem am 1. Juli 2021 veröffentlichten Bericht hingewiesen.

Laut der Institution ist es vor allem „der Zusammenbruch bestimmter von der Natur bereitgestellter Ökosystemleistungen (insbesondere Bestäubung, Nahrungsgewinn aus Meeresfischerei und Holz aus Naturwäldern)“, der die Produktivität der Region derzeit bedroht. Die Region ist abhängig von sogenannten bestäubten Nutzpflanzen und Waldprodukten und hat derzeit nur begrenzte Möglichkeiten, auf andere Produktions- und Konsummuster umzustellen, die weniger betroffen sein könnten, so die Bank. Diese Situation macht sie zur Region, die am stärksten von den Folgen dieser Krise betroffen ist, noch vor Südasien mit einem erwarteten Rückgang des BIP um 6,5 %.

Die Studie mit dem Titel „The Economic Case for Nature“ zeigt, dass, wenn nichts gegen den Zusammenbruch der Ökosystemleistungen unternommen wird, das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 jährlich 2,7 Billionen Dollar verlieren wird. Um diese Krise zu bewältigen und enorme wirtschaftliche Verluste zu vermeiden, während die Weltwirtschaft noch versucht, sich von der Covid-19-Pandemie zu erholen, von der vor allem arme Länder betroffen sind, fordern die Bretton-Woods-Institute, dass mehr Mittel in den Schutz dieser Dienstleistungen investiert werden. Dies bei gleichzeitiger Stärkung globaler Initiativen zur Anpassung an den Klimawandel.

Dieser Bericht ist eine weitere Erinnerung daran, dass Afrika an der Spitze der katastrophalen Folgen der Klimakrise steht, die die Welt seit Jahrzehnten erlebt. Obwohl die Region weniger verschmutzt als andere Kontinente, trägt sie die Hauptlast der globalen Erwärmung, die sich in den letzten Jahren in einer Reihe von Überschwemmungen und Dürren manifestiert hat, die die Produktivität der afrikanischen Länder stören und ihre humanitären Herausforderungen verschlimmern.

„Während die Länder versuchen, sich von der Covid-19-Pandemie zu erholen, ist es wichtig, dass die wirtschaftliche Entwicklung naturfreundlicher wird“, sagte David Malpass, Präsident der Weltbankgruppe. Naturfreundliche Politik, einschließlich der Reform von Agrarsubventionen und Investitionen in landwirtschaftliche Innovationen, verbessern die biologische Vielfalt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. (Quelle: Agence Ecofin, Foto: Nick Rivers/Pixabay)