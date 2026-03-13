Dok-Film «NZZ Format»: Cannabis aus Marokko – Medizin statt Schwarzmarkt?  

Marokko ist der weltgrößte Haschisch-Produzent. Jetzt will das Land den Schwarzmarkt legalisieren, hat begonnen, den Anbau von Cannabis im Land zu legalisieren. Doch der Weg zu einem zertifizierten Medizinprodukt für den Export nach Europa ist steinig. Gelingt der Spagat zwischen Tradition und strengen Normen?
Marokko vollzieht eine historische Wende. Wo jahrzehntelang das Gesetz des Schwarzmarktes herrschte, sollen nun staatliche Lizenzen und moderne Verarbeitungsanlagen für Wohlstand sorgen. Für Bauern wie Mohammed, der jahrelang auf der Flucht vor der Justiz war, bedeutet die Legalisierung ein neues Leben: «Ich bin jetzt ein legaler Bauer», sagt er stolz nach seiner Begnadigung.
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