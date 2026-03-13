UN-Kommissar für Menschenrechte Volker Türk fordert Senegals Präsidenten auf, neues Anti-LGBT-Gesetz nicht zu unterzeichnen

„Die Verabschiedung eines neuen Gesetzes durch das senegalesische Parlament, das die maximale Haftstrafe für einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen auf zehn Jahre verdoppelt und die sogenannte „Förderung, Unterstützung oder Finanzierung“ von Homosexualität, Bisexualität und Transsexualität unter Strafe stellt, ist zutiefst besorgniserregend. Es steht im Widerspruch zu den grundlegenden Menschenrechten, die wir alle genießen: dem Recht auf Respekt, Würde, Privatsphäre, Gleichheit sowie den Freiheiten der Meinungsäußerung, der Vereinigung und der friedlichen Versammlung.
Diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie in internationalen Menschenrechtsverträgen verankert, denen Senegal beigetreten ist. Dieses Gesetz setzt Menschen der Gefahr von Hassverbrechen, Missbrauch, willkürlichen Festnahmen, Erpressung und weit verbreiteter Diskriminierung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Beschäftigung und Wohnen aus. Darüber hinaus schränkt es die legitime Arbeit von Menschenrechtsverteidigern und der Medien sowie die Meinungsfreiheit aller Menschen in Senegal ein.
Ich fordere den Präsidenten auf, dieses schädliche Gesetz nicht zu unterzeichnen, und die Behörden dazu, das bestehende diskriminierende Gesetz aufzuheben und die Menschenrechte aller Menschen in Senegal ohne Diskriminierung zu achten“, erklärt Türk in einer Pressemitteilung. (UN Genf)