DR Kongo: Zwei Millionen Dollar in bar am Flughafen N’djili beschlagnahmt

Eine spektakuläre Beschlagnahme von fast zwei Millionen Dollar in bar am Flughafen N’djili erschüttert die DR Kongo. Zwischen dem Geheimnis um den Besitzer der Koffer, Korruptionsverdacht und einem Notfalleingreifen des Justizministeriums legt diese Affäre die unkontrollierte Zirkulation von Devisen im Land offen.
Der Samstag, der 21. März, wird in die Geschichte des internationalen Flughafens N’djili eingehen. Bei einer Routinekontrolle auf einem internationalen Flug machten die Sicherheitsdienste einen wertvollen Fund: zwei Koffer mit fast zwei Millionen Dollar in bar. Diese Entdeckung rückt die kongolesischen Behörden ins Rampenlicht und wirft Fragen über die unkontrollierte Zirkulation von Devisen im Land auf.
Rekordbeschlagnahme unter Hochspannung
Das Abfangen dieser 1,9 Millionen US-Dollar, sorgfältig in Bündeln verpackt, löste sofort eine Schockwelle in den höchsten Staatskreisen aus. Während die Identität des Kofferbesitzers vorerst ein streng gehütetes Geheimnis bleibt, wirft die Art der Ladung selbst Fragen der nationalen Sicherheit auf. Angesichts des Risikos einer Veruntreuung dieser kolossalen Summe musste der Staatsminister, Justizminister und Siegelbewahrer, Guillaume Ngefa, dringend eingreifen und ein strenges Beschlagnahmungsverfahren verlangen.
Die Angst vor einer heimlichen Aufteilung der Gelder
Der besorgniserregendste Aspekt dieser Affäre liegt in den Verdachtsmomenten interner Manipulationen. In einem offiziellen Schreiben an den Generalstaatsanwalt beim Kassationsgericht sprach der Justizminister offen von möglichen Absichten einer „Aufteilung“ oder „irregulären Manipulation“ dieser Gelder durch bestimmte Dienste.
Um jeden Versuch von Korruption oder Behinderung der Justiz zu verhindern, ordnete der Minister die sofortige Versiegelung des Geldes in Anwesenheit von Kriminalbeamten an. Diese Strenge soll garantieren, dass der gesamte Geldbetrag gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche vollständig bei der Zentralbank des Kongo hinterlegt wird.
Wichtiger Test für die kongolesische Staatsführung
Dieser Flughafenskandal ist kein Einzelfall, da er an kürzlich viral verbreitete Videos erinnert, die Geldberge in Hotelzimmern der Hauptstadt zeigen. Als Angelegenheit von „hoher Sensibilität“ für die Glaubwürdigkeit der Institutionen eingestuft, zwingt diese Beschlagnahmung die Justiz nun, die Hintermänner zu ermitteln.
Eine gründliche Untersuchung wurde eingeleitet, um die Herkunft dieser Gelder festzustellen und zu klären, ob sie mit illegalen Finanzierungsnetzwerken oder staatlichen Korruptionssystemen in Verbindung stehen. Für Kinshasa geht es nun darum zu beweisen, dass das Gesetz mit derselben Strenge angewendet wird – unabhängig davon, was sich in den Koffern befindet. (Quelle: afrik.com)