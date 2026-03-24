Krieg drängt die Ukraine dazu, sich an Afrikas wachsende Gasgiganten zu wenden, um die Energiekrise zu bewältigen

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der seit drei Jahren andauert, hat in der Ukraine eine erhebliche Energiekrise ausgelöst und das osteuropäische Land dazu gezwungen, nach alternativen Energiepartnerschaften in Afrika zu suchen.

Laut einem aktuellen Bericht prüft die Ukraine Möglichkeiten, große Mengen Flüssigerdgas (LNG) aus Mosambik zu beziehen.

Diese Information wurde vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bekannt gegeben, der am Montag nach einem Treffen mit seinem mosambikanischen Amtskollegen, Präsident Daniel Chapo, das Interesse seines Landes an LNG bestätigte.

„Die Ukraine ist an zusätzlichen Energielieferungen interessiert. Mosambik ist an den Erfahrungen und Technologien der Ukraine interessiert, um seine innere Sicherheit zu stärken und die Menschen vor Terror zu schützen“, erklärte der ukrainische Präsident.

Trotz der enormen LNG-Reserven in Russland, seinem Nachbarn und nun Aggressor, hat Kiew seit 2015 kein russisches Gas mehr importiert, also einige Jahre vor dem Krieg.

Damals war das osteuropäische Land stark von der eigenen Produktion abhängig; seit Beginn des Konflikts mit Russland ist die heimische Gasproduktion der Ukraine jedoch erheblich zurückgegangen.

Wie The Independent berichtet, sind russische Angriffe, die teilweise auf ukrainische Gasanlagen abzielen, dafür verantwortlich, dass das Land seine eigene Produktion nicht fortsetzen kann. Laut dem Gouverneur der ukrainischen Zentralbank, Andrij Pyschnyj, ist die heimische LNG-Produktion des Landes um die Hälfte zurückgegangen. Infolgedessen ist die Ukraine dringend auf alternative Lieferquellen angewiesen, und Mosambik scheint ein idealer Partner zu sein. Mosambik gehört derzeit zu den wichtigsten und am schnellsten wachsenden Gasproduzenten auf dem afrikanischen Kontinent.

LNG-Herausforderungen in Mosambik

Das südafrikanische Land und TotalEnergies wurden als potenzielle wichtige Lieferanten identifiziert, nachdem im Januar die Wiederaufnahme eines bedeutenden LNG-Projekts angekündigt wurde, das zuvor aufgrund eines regionalen Aufstands ausgesetzt worden war.

Mit einer geplanten jährlichen Kapazität von 13 Millionen Tonnen LNG ist Mosambik auf dem Weg, sich zu einem bedeutenden globalen Gasexporteur zu entwickeln. Allerdings ist das Projekt in den letzten Monaten auf einige Hindernisse gestoßen. Bereits im Oktober letzten Jahres teilte TotalEnergies dem Land mit, dass sich die Kosten für das Flüssigerdgasprojekt aufgrund der vierjährigen Unterbrechung um 4,5 Milliarden US-Dollar erhöht haben. Im selben Monat setzte ExxonMobil sein Interesse am Rovuma-LNG-Projekt, einem Gasprojekt im Wert von 30 Milliarden US-Dollar, aufgrund derselben Sicherheitsprobleme aus. Falls das Projekt wieder aufgenommen wird, soll es die größte LNG-Exportanlage Afrikas werden.

Die anhaltende Unsicherheit in der Provinz Cabo Delgado, dem Zentrum eines islamistischen Aufstands, der den Norden Mosambiks seit fast einem Jahrzehnt destabilisiert, hat jedoch Zweifel bei potenziellen Investoren geweckt. Im Dezember 2025 gab die britische Regierung bekannt, dass sie ihre Investition in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar in das von TotalEnergies geführte Mosambik-LNG-Projekt zurückzieht. Die Finanzierung war 2020 über UK Export Finance zugesagt worden, kurz bevor sich Großbritannien verpflichtete, die direkte staatliche Unterstützung für fossile Brennstoffprojekte im Ausland zu beenden. „Zur Vorbereitung auf den Neustart des Projekts wurde UKEF ein Vorschlag zur Änderung der ursprünglich vereinbarten Finanzierungsbedingungen vorgelegt“, erklärte der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle in einer Stellungnahme. „Diese Entscheidung basiert auf einer umfassenden Bewertung des Projekts und der Interessen der britischen Steuerzahler, die derzeit am besten dadurch gewahrt werden, dass wir unsere Beteiligung an dem Projekt beenden“, fügte er hinzu. An dem Mozambique-LNG-Joint-Venture sind beteiligt: TotalEnergies (26,5 %), das japanische Unternehmen Mitsui (20 %), das staatliche Unternehmen ENH (15 %), Bharat Petroleum (10 %), Oil India (10 %), ONGC Videsh (10 %) und das thailändische Unternehmen PTTEP (8,5 %). (Quelle: africa.businessinsider)