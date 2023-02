ECOWAS verhängt Reiseverbot für Regierungsmitglieder und Beamte von Burkina Faso, Guinea und Mali

Die Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) hielt am Samstag, den 18. Februar 2023, in Addis Abeba einen Sondergipfel ab. Das Treffen, das sich unter anderem mit dem laufenden Übergangsprozess in Burkina Faso, Guinea und Mali befasste, lehnte nicht nur den Antrag der drei Länder auf Aufhebung der Sanktionen ab, sondern ergriff auch eine neue restriktive Maßnahme: ein Reiseverbot für Regierungsmitglieder und andere hohe Beamte der drei Länder.

„Die Konferenz der Staats- und Regierungschefs beschließt, die bestehenden Sanktionen gegen die drei Länder aufrechtzuerhalten und ein Reiseverbot für Regierungsmitglieder und andere hohe Beamte der drei Länder zu verhängen“, heißt es in der Abschlusserklärung der Konferenz.