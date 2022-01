Ein Drittel aller in Afrika erscheinenden Medienberichte stammt von ausländischen Nachrichtendiensten

Den internationalen Medien wird häufig vorgeworfen, dass sie den afrikanischen Kontinent unter dem Blickwinkel von Krankheit, Armut, Konflikten, Korruption und schlechter Regierungsführung darstellen. Um dies zu bewerten, wird der Global Media Index (GMI) verfolgen und messen, wie über Afrika in den wichtigsten internationalen Medien berichtet wird. The Africa Center (AC) mit Sitz in New York, die Organisation für den Diskurswechsel Africa No Filter (ANF), Media Monitoring Africa und die Universität Kapstadt (UCT) in Südafrika haben sich zusammengetan, um den Weltmedienindex (IMM) zu entwickeln, der verfolgen und messen soll, wie über Afrika von den wichtigsten internationalen Medien berichtet wird.

Der IMM untersucht zwanzig große internationale Medienplattformen, um zu analysieren, welche Stimmen gehört werden, welche Themen Priorität haben und wie über sie berichtet wird. Der IMM wird auch die besten Praktiken für die Berichterstattung über den Kontinent hervorheben. Das Projekt stützt sich auf eine Reihe von Methoden, darunter Inhaltsanalyse, institutionelle Analyse und Interviews mit Journalisten, die für internationale Medien arbeiten.

Ziel ist es, die vorherrschenden Themen, Reportagen und journalistischen Praktiken zu ermitteln, die das Bild von Afrika prägen. Der Index ist deshalb so wichtig, weil ein Drittel aller Artikel über Afrika, die in den Nachrichtenorganen des Kontinents veröffentlicht werden, von ausländischen Nachrichtendiensten stammen. Der IMM wird gemeinsam von ANF und The AC finanziert und konzentriert sich auf die mediale Darstellung Afrikas. Die Forschung wird von Prof. Herman Wasserman vom Zentrum für Film- und Medienstudien, Prof. Tanja Bosch und Prof. Wallace Chumae sowie von Meli Ncube von der UCT und William Bird von MMA geleitet.

„Die internationalen Medien sind mächtig. Als Schöpfer von Inhalten für Millionen von Menschen legen sie die Agenda für die Politikgestaltung fest, umrahmen die politische Debatte und prägen die Wahrnehmung der internationalen Öffentlichkeit“, sagt Moky Makura, Exekutivdirektorin des ANF. Der IMM ist Teil der Überwachungsrolle und soll zeigen, was in der Berichterstattung über Afrika richtig und nicht das, was falsch ist, unterstützte sie und stellte Fortschritte fest. „Wir haben festgestellt, dass die internationalen Nachrichtenorgane in ihrer Berichterstattung nachdenklicher geworden sind, aber wir sind noch nicht weit. Wir hoffen, dass dieser Index diejenigen hervorhebt, die es richtig machen“, stellte sie klar.

Uzodinma Iweala, Präsident und CEO von The AC, bezeichnete den Index als notwendig und zeitgemäß. „Wenn wir die Berichte über den Kontinent und seine Diaspora verändern wollen, damit sie repräsentativer und reflektierter sind, müssen wir ein grundlegendes Verständnis davon haben, woher sie stammen. Dieser Index ist ein Schritt in die richtige Richtung. Er wird dazu beitragen, einen neuen qualitativen und quantitativen Ansatz zu schaffen, um zu verstehen, wie Journalisten Afrika und seine Bewohner darstellen und in welchen Gebieten die von ihnen geteilten Botschaften in der internationalen Medienlandschaft das größte Echo finden“, argumentiert er.

Herman Wasserman: „Das Ziel ist nicht die Förderung eines kritiklos positiven ‚investigativen Journalismus‘, sondern vielmehr die Darstellung eines gut konzipierten, korrekt recherchierten, ethisch einwandfreien und wirkungsvollen Journalismus, der den afrikanischen Kontinent in seiner ganzen Vielfalt und Komplexität ernst nimmt, der afrikanische Bürger befähigt, an der Demokratie und an bedeutsamen Gesprächen über den Kontinent teilzunehmen, und der zu einem besseren Verständnis der afrikanischen Gesellschaften, der Politik und der Kultur in einer globalisierten Welt beiträgt.“ (Quelle: adiac-congo, Symbolfoto: LinkedIn Sales Solutions on Unsplas)