Ermordung von Saïf al-Islam Kadhafi: Rückblick auf den gescheiterten Weg einer libyschen Nachfolge

KI-generiertes Bild

Saïf al-Islam Kadhafi, der jüngste Sohn von Muammar al-Kadhafi und Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen 2021, die letztlich nicht stattfanden, ist am Dienstag, dem 3. Februar, in seinem Haus in Zintan, einer Stadt im Nordwesten Libyens, ermordet worden. Angehörige bestätigten seinen Tod in seinem Wohnhaus. Lange Zeit galt er als möglicher Nachfolger seines Vaters. Er wurde 53 Jahre alt.

Nach Angaben seines Umfelds drangen vier nicht identifizierte bewaffnete Männer in sein Haus ein und erschossen ihn. Ein Porträt von RFI.

Seit seiner Freilassung aus dem Gefängnis im Jahr 2016 lebte Saïf al-Islam zurückgezogen in Zintan, lediglich mit zwei Angestellten, in einer abgelegenen Villa auf den Höhen eines Berges am Rand der Hamada-Wüste. Aus Sicherheitsgründen führte er ein äußerst diskretes Leben und stand nur mit einem sehr kleinen Kreis von Vertrauten in Kontakt – „an einer Hand abzuzählen“, wie es heißt.

Das Image eines Reformers

Unter dem Regime seines Vaters Muammar Kadhafi hatte sich Saïf al-Islam das Image eines Reformers aufgebaut. Er wurde in London ausgebildet, sprach fließend Englisch und spielte bei sensiblen diplomatischen Missionen eine Vermittlerrolle, etwa bei den Verhandlungen über den Verzicht Libyens auf Massenvernichtungswaffen.

Saïf al-Islam wurde zum bevorzugten Ansprechpartner des Westens. Er rief zur Einführung einer Verfassung und zur Achtung der Menschenrechte auf. In den 2000er-Jahren trug er zur Freilassung politischer Gefangener, darunter auch Islamisten, bei und startete ein Reformprojekt, das Libyen auf den Weg zur Demokratie bringen sollte. Dabei stieß er jedoch auf den Widerstand der alten Garde des Regimes – und scheiterte letztlich.

Zu Beginn des Aufstands gegen das Regime seines Vaters im Jahr 2011 jedoch drohte er mit „Blutbädern“ und zerstörte damit sein Image als Fortschrittlicher. Er wurde festgenommen, als er versuchte zu fliehen, und blieb anschließend sechs Jahre lang in Zintan in nahezu vollständiger Isolation inhaftiert. 2015 wurde er nach einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt, kam jedoch später aufgrund einer Amnestie frei.

Bei Anhängern des alten Regimes war er weiterhin beliebt und trat bei der libyschen Präsidentschaftswahl 2021 an. Seine Kandidatur war umstritten und heftig angefochten. Schließlich wurde er wegen seiner Verurteilung disqualifiziert. Die anschließenden Streitigkeiten ließen den gesamten Wahlprozess zusammenbrechen, und die Abstimmung fand nicht statt.

Ein gebrochener Intellektueller

Geprägt vom Tod seines Vaters und seines Bruders Moatassem im Jahr 2011 sowie von der Inhaftierung zweier weiterer Brüder, misstraute Saïf al-Islam nahezu allen. Er verließ sein Haus nur selten, spazierte gelegentlich allein am Rand der Wüste entlang, stets ein Buch dabei – eine Gewohnheit, die er sich im Gefängnis angeeignet hatte.

Im Jahr 2025 eröffnete er erneut offizielle Konten in sozialen Netzwerken, auf denen er das internationale Zeitgeschehen kommentierte und seine weiterhin bestehende Ambition erkennen ließ, bei einer künftigen Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Saïf al-Islam war Diplom-Ökonom und Architekt. Zudem entwickelte er eine künstlerische Tätigkeit und stellte seine Gemälde in mehreren Ländern aus, unter andere in Paris.