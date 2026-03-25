EU verstärkt Nigeria-Strategie mit 290 Millionen Euro Investitionen in Breitband, Pharma und Landwirtschaft

Die Europäische Union hat ein Investitionspaket in Höhe von 290 Millionen Euro für Nigeria vorgestellt und verstärkt damit ihr wirtschaftliches und geopolitisches Engagement in Afrikas größter Volkswirtschaft, während globale Mächte um Einfluss auf dem Kontinent konkurrieren.

Die Finanzierung, die während des achten EU–Nigeria-Ministerdialogs in Abuja angekündigt wurde, wird Projekte in den Bereichen Breitbandinfrastruktur, pharmazeutische Produktion, Landwirtschaft und Migrationsmanagement im Rahmen der Global-Gateway-Initiative der EU finanzieren.

Das Programm ist Teil der europäischen Bemühungen, den wachsenden Infrastruktur- und Technologieinvestitionen anderer Großmächte entgegenzuwirken und gleichzeitig Lieferketten zu sichern sowie den Marktzugang in Afrika auszubauen.

Breitbandausbau soll 33 Millionen Nigerianer anschließen

Der größte Teil des Pakets, 131 Millionen Euro, wird für den Ausbau von Nigerias digitaler Infrastruktur verwendet, einschließlich der Verlegung von etwa 90.000 Kilometern Glasfaserkabeln zur Verbesserung der Konnektivität und digitaler Dienstleistungen.

Europäische Beamte schätzen, dass das Projekt rund 33 Millionen Nigerianern, die derzeit keinen stabilen Internetzugang haben, zuverlässiges Internet bringen könnte – ein Defizit, das als großes Hindernis für Wirtschaftswachstum, digitalen Handel und Remote-Arbeit gilt.

Die Investition unterstützt auch Nigerias Ziel, eine weltweit wettbewerbsfähige Technologie-Arbeitskraft aufzubauen, während das Land Millionen junger Fachkräfte in digitalen Fähigkeiten ausbilden will.

EU unterstützt Nigerias Ausbau der lokalen Medikamentenproduktion

Separat unterzeichnete EIB Global, der Entwicklungszweig der Europäischen Investitionsbank, eine Finanzierungsvereinbarung über 50 Millionen Euro mit der Bank of Industry, um die lokale Produktion von Pharmazeutika, Impfstoffen und medizinischen Geräten zu unterstützen.

Nigeria importiert derzeit den Großteil seiner medizinischen Versorgungsgüter, wodurch das Land anfällig für globale Lieferunterbrechungen ist – ein Problem, das während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde.

Der Geschäftsführer der Bank of Industry, Olasupo Olusi, sagte, die Finanzierung werde nigerianischen Unternehmen helfen, ihre Produktionskapazitäten auszubauen und sich in regionale und globale Lieferketten zu integrieren.

„Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Schritt auf Nigerias Weg von einem großen Importeur lebenswichtiger Gesundheitsgüter zu einem wettbewerbsfähigen Produzenten innerhalb regionaler und globaler Wertschöpfungsketten“, sagte er.

Kakao- und Milchsektor im Fokus der Agrarfinanzierung

Die EU stellte außerdem 85 Millionen Euro zur Stärkung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten bereit, wobei mindestens 70 Prozent der Finanzierung in die Kakao- und Milchproduktion fließen sollen – zwei Sektoren, die als entscheidend für Exportwachstum und Ernährungssicherheit gelten.

Die Mittel werden Agrarunternehmen, Genossenschaften und Kleinbauern Kredite bereitstellen und gleichzeitig Produzenten dabei helfen, europäische Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen, einschließlich neuer Vorschriften für entwaldungsfreie Lieferketten.

Zusätzliche 16 Millionen Euro werden das Migrationsmanagement unterstützen, einschließlich Reintegrationprogramme für zurückkehrende Migranten und Initiativen zur Zerschlagung von Menschenhändlernetzwerken zwischen Westafrika und Europa.

Europäische Beamte erklärten, die Finanzierung sei Teil eines umfassenderen Ansatzes, die wirtschaftlichen und sozialen Ursachen von Migration zu bekämpfen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Nigeria in den Bereichen Grenzsicherung und Strafverfolgung zu stärken.

Strategischer Partner für Handel und Energie

Die EU bleibt Nigerias größter multilateraler Handelspartner und ein wichtiger Käufer von Rohöl und Flüssigerdgas.

Nigeria verzeichnete 2024 einen Handelsüberschuss von 9,6 Milliarden Euro gegenüber der EU, was Europas anhaltende Abhängigkeit von afrikanischen Energieexporten zeigt, auch während der Übergang weg von fossilen Brennstoffen beschleunigt wird.

Mit den neuesten Zusagen hat die Gesamtfinanzierung im Rahmen der „Team Europe“-Initiative in Nigeria seit 2025 etwa 962,5 Millionen Euro erreicht, darunter Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, städtischer Verkehr, Regierungsführung und Entwicklung des Privatsektors.

Die Europäische Investitionsbank hat seit Beginn ihrer Tätigkeit in Nigeria im Jahr 1978 mehr als 2,3 Milliarden Euro investiert und Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Klimaschutz und Finanzierung kleiner Unternehmen unterstützt.

Europäische Beamte erklärten, das neue Paket werde Nigeria helfen, seine industrielle Basis auszubauen, Arbeitsplätze zu schaffen und den regionalen Handel im Rahmen der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone zu stärken und das Land als Produktions- und Digitalstandort in Westafrika zu positionieren. (Quelle: africa.businessinsider)