Automobilhersteller Volkswagen weist Ausstiegsgerüchte aus Ruanda zurück und stellt Expansionsplan vor

Der globale Automobilhersteller Volkswagen hat Gerüchte über einen Rückzug aus Ruanda offiziell dementiert und stattdessen eine strategische Expansion seiner Aktivitäten in Kigali angekündigt.
Das Unternehmen plant, seine lokale Montagekapazität zu erhöhen und damit seine Initiative „Moving Rwanda“ sowie den wachsenden ostafrikanischen Markt weiter zu stärken.
Dieser Schritt ist ein bedeutendes Vertrauenssignal in das Geschäftsumfeld Ruandas und in dessen Bestreben, sich zu einem regionalen Produktionsstandort zu entwickeln. Durch die Erhöhung der lokalen Produktion setzt Volkswagen auf Ruandas Vorstoß in Richtung nachhaltige Mobilität sowie auf eine wachsende Mittelschicht, die zunehmend an lokal montierten Fahrzeugen interessiert ist. (Quelle: africa.businessinsider)