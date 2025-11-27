Festnahme in Marokko: Anhänger des sogenannten „Daech“ plante unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag

Die Polizei in Tétouan/Nordmarokko hat am Mittwoch einen 26-jährigen Mann festgenommen, der als Unterstützer der Terrororganisation „Daech“ gilt und sich offenbar kurz davor befand, einen äußerst gefährlichen Anschlag auszuführen. Die Zugriffnahme erfolgte auf Grundlage präziser Hinweise der marokkanischen Sicherheitsbehörde Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST).
Wie das marokkanische Ermittlungszentrum Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) mitteilte, führte der Einsatz zur Sicherstellung einer großen Stichwaffe, die der Verdächtige für seinen geplanten Angriff einsetzen wollte. Zudem soll er in sozialen Medien Propagandamaterial und Inhalte verbreitet haben, die Anschläge der Gruppierung „Daech“ verherrlichen.
Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler außerdem eine Fahne, die der Terrororganisation zugeordnet wird.
Der Festgenommene wurde dem BCIJ überstellt und zunächst in Gewahrsam genommen. Unter Aufsicht der für Terrorismusfälle zuständigen Staatsanwaltschaft wird nun ermittelt, welche weiteren Anschlagspläne er verfolgt haben könnte und ob Verbindungen zu anderen extremistischen Netzwerken im In- oder Ausland bestehen. Die Behörden betonen, dass der Fall erneut verdeutliche, wie präsent die terroristische Bedrohung im Königreich weiterhin ist. (Quelle: lematin.ma)