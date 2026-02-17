Filmtipp/Kenia: NAWI – DEAR FUTURE ME

FEBRUAR 2026

WÜRZBURG, 03.-25.2.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Rathaus, Rückermainstraße 2. Mo-Do 8-18 Uhr, Fr 8-13 Uhr (Di, 17.2., geschlossen). Vernissage mit Einführungsvortrag am 2.2., 17 h, mit OB Martin Heilig.

BADEN-BADEN, 13.02. bis 10.05.2026: Ausstellung Katharina Wulff - Arabesken in Arabesken. Marokko, das Licht, die Farben, die Ornamente – all das findet sich in den Kunstwerken von Katharina Wulff. In der Ausstellung in Baden-Baden gibt es neben den Porträts auch Landschaftsdarstellungen und architektonische Installationen zu sehen. Ort: Staatliche Kunsthalle, Lichtentaler Allee 8a. Mehr dazu HIER.

MAINZ, 18.02.2026, 18h00: Frieden im Kongo - gerecht und dauerhaft? Vortrag und Podiumsgespräch mit Prof. Dr. Denis Mukwege, Friedensnobelpreisträger 2018. Veranstalter: Bistum Mainz, Ort: Campus JGU, Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, Hörsaal P1. Mehr dazu HIER.

KAISERSLAUTERN, bis 19.02.2026: "African Vibes": Ausstellung mit Südafrika-Kunst der bildenden Künstlerin Judith Boy. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 22.02.2025: Africa Alive Festival. Mehr dazu HIER.

BAD BOLL, 27.02. - 28.02.2026: „Würdigen. Weitergehen. Wirken. - Flüchtlingsschutztagung 2026“. Ort: Evangelische Tagungsstätte. Mehr dazu HIER.

CHEMNITZ, bis 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

MÄRZ 2026

DORTMUND, 03.03.2026: 9. Deutsch-Afrikanisches Wirtschaftsforum NRW. Mehr dazu HIER.

ALTDORF b. Nürnberg: 10.-26.3.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Orte: Brauhaus Altdorf, Hagenhausener Str. 6. Di, Do + Fr 14-17 h, Sa 10-13 h, So 12-17 h. Kulturtreff & Bücherei, Baudergraben 1 Di-Fr 12-18 h, Di+Do auch 10-12 h, Sa, 21.3., 9-12 h. Gleichzeitig geöffnet an beiden Ausstellungsorten: Di, Do, Fr 14-17 h + Sa, 21.3., 10-12 h. Vernissage mit Einführungsvortrag im Brauhaus am Di, 10.3., 18 h.

BERLIN, 20.03. – 14.06.2026, Haus der Kulturen der Welt: Tirailleurs: Von Kanonenfutter zu Avantgarde – die vergessenen Soldat*innen, die Europa befreit haben - Ausstellungs- und Forschungsprojekt, 21. März–14. Juni, Eröffnung: Fr., 20. März 2026. Mehr dazu HIER.

APRIL 2026

MAI 2026

UNNA, 12.5.-07.06.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Ev. Stadtkirche, Kirchplatz 1.

JUNI 2026

UNNA, bis 07.06.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Ev. Stadtkirche, Kirchplatz 1.

MÜNSTER, 08.6.-23.7.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Foyer der LVA, Fürstenbergstraße 15. 17./18.6. geschlossen.

JULI 2026

MÜNSTER, bis 23.07.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Foyer der LVA, Fürstenbergstraße 15. 17./18.6. geschlossen.

AUGUST 2026

SEPTEMBER 2026

KRONACH, 05.-17.9.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Synagoge, Untere Str. 38.

MESCHEDE, 30.9.-25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

OKTOBER 2026

MESCHEDE, bis 25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

