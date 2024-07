Fluchtrouten durch Afrika: Misshandlung von Flüchtlingen bis hin zu Organentnahme

Flüchtlinge und Migranten sind nach wie vor extremen Formen von Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung ausgesetzt, und zwar nicht nur auf See, sondern auch auf den Landrouten quer durch den afrikanischen Kontinent in Richtung Mittelmeerküste. Dies geht aus einem neuen Bericht hervor, der heute vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und dem Mixed Migration Centre (MMC) unter dem Titel „Auf dieser Reise kümmert es niemanden, ob du lebst oder stirbst“ (Band 2) veröffentlicht wurde.

Da schätzungsweise mehr Menschen die Sahara-Wüste als das Mittelmeer durchqueren – und die Zahl der Todesfälle von Flüchtlingen und Migranten in der Wüste vermutlich doppelt so hoch ist wie die der Todesfälle auf dem Meer -, wirft der Bericht ein Licht auf die viel weniger dokumentierten und veröffentlichten Gefahren, denen Flüchtlinge und Migranten auf diesen Landrouten ausgesetzt sind.

Der Bericht, der sich über einen Zeitraum von drei Jahren erstreckt, warnt auch vor einem Anstieg der Zahl der Menschen, die diese gefährlichen Landüberquerungen versuchen, und vor den Schutzrisiken, denen sie ausgesetzt sind.

Dies ist zum Teil das Ergebnis der sich verschlechternden Situation in den Herkunfts- und Aufnahmeländern – einschließlich des Ausbruchs neuer Konflikte in der Sahelzone und im Sudan, der verheerenden Auswirkungen des Klimawandels und von Katastrophen auf neue und langwierige Notsituationen im Osten und am Horn von Afrika sowie der Manifestation von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die Flüchtlinge und Migranten betreffen.

Der Bericht stellt auch fest, dass Flüchtlinge und Migranten in Teilen des Kontinents zunehmend Gebiete durchqueren, in denen aufständische Gruppen, Milizen und andere kriminelle Akteure operieren und in denen Menschenhandel, Entführung zur Erpressung von Lösegeld, Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung weit verbreitet sind. Einige Schmuggelrouten verlagern sich nun in entlegenere Gebiete, um aktive Konfliktzonen oder Grenzkontrollen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure zu vermeiden, wodurch die Menschen auf der Flucht noch größeren Risiken ausgesetzt werden.

Flüchtlinge und Migranten berichten von Folter, körperlicher Gewalt, willkürlicher Inhaftierung, Tod, Entführung zur Erpressung von Lösegeld, sexueller Gewalt und Ausbeutung, Versklavung, Menschenhandel, Zwangsarbeit, Organentnahme, Raub, willkürlicher Inhaftierung, kollektiver Ausweisung und Abschiebung.

Neben den Sicherheitskräften, der Polizei, dem Militär, den Einwanderungsbeamten und den Grenzschutzbeamten werden vor allem kriminelle Banden und bewaffnete Gruppen für diese Übergriffe verantwortlich gemacht.

Trotz der von der internationalen Gemeinschaft eingegangenen Verpflichtungen zur Rettung von Menschenleben und zur Bewältigung von Gefahren im Einklang mit dem Völkerrecht warnen die drei Organisationen, dass die derzeitigen internationalen Maßnahmen unzureichend sind.

Entlang der zentralen Mittelmeerroute gibt es große Lücken in Bezug auf Schutz und Unterstützung, was Flüchtlinge und Migranten dazu veranlasst, sich auf gefährliche Reisen zu begeben. Spezifische Unterstützung und Zugang zur Justiz für Überlebende verschiedener Formen des Missbrauchs sind auf der gesamten Route kaum verfügbar. Die unzureichende Finanzierung und die Beschränkungen des Zugangs für humanitäre Organisationen (auch an wichtigen Orten wie informellen Haftzentren und Auffanglagern) behindern die Unterstützung ebenfalls. (UNHCR)