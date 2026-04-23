Frau des in Niger entführten US-Piloten: „Du fehlst uns, und wir beten für deine sichere Rückkehr“

Der amerikanische Pilot Kevin Rideout, der im Oktober 2025 im Zentrum von Niamey entführt wurde, bleibt weiterhin verschwunden. Seine Frau Krista Rideout sandte ihm eine Unterstützungsbotschaft, berichtet RFI.
„Mein Ehemann Kevin wurde am 21. Oktober letzten Jahres in Niamey unserer Familie entrissen. Nun sind bereits sechs Monate vergangen, seit Kevin entführt wurde.“ So beginnt Krista Rideout ihre Nachricht, von der sie hofft, dass sie ihren Mann erreicht.
Der 49-jährige Kevin Rideout war damals als ziviler Pilot in einer evangelischen und humanitären Mission im Sahel tätig, die den Namen Serving In Mission (besser bekannt unter dem Akronym SIM) trägt. Er wurde mitten im Zentrum von Niamey entführt. Unmittelbar danach erklärte das US-Außenministerium, dass die Verantwortlichen der US-Botschaft in Niamey eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten, um die Freilassung ihres Staatsbürgers zu erreichen.
„Kevins Abwesenheit hat eine große Lücke in unserer Familie hinterlassen“, ließ seine Frau ihn wissen und fügte hinzu: „Du fehlst uns, und wir beten jeden Tag für deine sichere Rückkehr.“ Sie appelliert an seine Entführer, „die richtige Entscheidung zu treffen“ und „gut für ihn zu sorgen“.