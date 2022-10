Gabun erneut das reichste Land Afrikas mit einem Pro-Kopf-BIP von 8.000 Dollar

Zum zweiten Mal in Folge ist Gabun das reichste Land Afrikas (sehr kleine Länder ausgenommen). Dies geht aus dem Bericht über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf der afrikanischen Länder hervor, der am 11. Oktober vom Centre d’études et de réflexion sur le monde francophone (Cermf) veröffentlicht wurde. Anfang 2022 belief es sich auf 8.017 USD (5,4 Mio. FCFA), ist höher als das von Botswana, das mit einem BIP von 7.348 US-Dollar pro Kopf direkt hinter Gabun liegt. Das BIP Gabuns und auch das von Botswana stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021, als sie 3,9 Mio. FCFA bzw. 3,7 Mio. FCFA betrugen.

Laut Cermf ist diese gute Leistung Gabuns im Jahr 2022 „hauptsächlich auf eine entschiedene Diversifizierungspolitik zurückzuführen, die in den letzten zehn Jahren betrieben wurde“, um das Land aus seiner starken Abhängigkeit von der Rohstoffindustrie zu befreien und einen Teil der Produktion vor Ort zu verarbeiten. In diesem Rahmen wurden die Sonderwirtschaftszone (SWZ) Nkok und andere Industriezonen eingerichtet, um das gabunische Holz vor dem Export lokal zu verarbeiten. Diese Politik hat dazu geführt, dass der Anteil des Holzsektors an der nationalen Wirtschaft um das Doppelte gestiegen ist und im Jahr 2021 5% des BIP und 15% der Warenexporte ausmachte.

Der 2009 eingeführte Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) und der 2021 eingeführte Plan d’accélération de la transformation (PAT) de l’économie gabonaise zielten darauf ab, das Land zu industrialisieren, indem sie sich stark auf die Entwicklung der Holzwirtschaft und der Landwirtschaft stützten, sowie in Dienstleistungen zu investieren, indem sie insbesondere den digitalen Sektor und seit kurzem auch den Tourismus entwickelten.

Diese Politik der Diversifizierung der Wirtschaft hat es Gabun ermöglicht, das Gewicht der nicht direkt mit der Rohstoffindustrie verbundenen Aktivitäten in der nationalen Wirtschaft erheblich zu erhöhen. Dies hat es dem Land ermöglicht, „eine robustere Wirtschaft zu haben, die internationalen Krisen und ungünstigen Schwankungen der Rohstoffpreise und/oder -produktion besser standhalten kann als die vieler anderer großer Produzenten von Kohlenwasserstoffen, Mineralien oder Edelsteinen auf dem Kontinent“, heißt es in dem Bericht. Diese von Gabun seit einem Jahrzehnt verfolgte Politik der wirtschaftlichen Entwicklung wurde auch von großen Verwaltungs-, aber auch Rechts- und Steuerreformen begleitet, die die Gründung von Unternehmen erleichtern und das Geschäftsklima verbessern sollen.

Der Cermf-Bericht über das Pro-Kopf-BIP der afrikanischen Länder stuft die Länder des Kontinents außerhalb der sehr kleinen Länder ein, „die aufgrund einer sehr geringen Bevölkerungszahl (weniger als 1,5 Millionen Einwohner) und einer besonders kleinen Fläche, mit einem manchmal auf einer Landkarte kaum sichtbaren Territorium, nicht für die Erstellung relevanter Vergleiche in Bezug auf Wohlstand und wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Betracht gezogen werden können“, heißt es in dem Bericht.

Zu diesen Ländern gehören Mauritius, die Seychellen und Äquatorialguinea, die zwar ein höheres Pro-Kopf-Wohlstandsniveau aufweisen, aber nur zwischen 0,1 und 1,5 Millionen Einwohner haben und deren Staatsgebiet sehr klein ist. Beispielsweise sind Äquatorialguinea und Mauritius, 9,5-mal bzw. 131-mal kleiner als Gabun … Gabun hat eine Fläche von 267.667 km² und eine Bevölkerung von 2,3 Millionen Einwohnern. Gabun ist der achtgrößte Erdölproduzent Afrikas (und der 36. weltweit) sowie der zweitgrößte afrikanische und drittgrößte Manganproduzent der Welt (und auf dem besten Weg, der zweitgrößte nach Südafrika zu werden), während Botswana mit einer Bevölkerung von 2,4 Millionen nach Russland der zweitgrößte Diamantenproduzent der Welt ist. (Quelle : Le Nouveau Gabon)