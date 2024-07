Gabun: Tragischer Abschied für immer einer togolesischen Diplomatin

Abina Padazouwé an ihrem Abschiedsabend in Libreville

Die togoische Diaspora in Gabun trauert – und ich auch. Frau Abina Padazouwé, die in der togoischen Botschaft in Gabun für kulturelle Angelegenheiten zuständig war und seit einigen Jahren als Interimsbotschafterin Togos in Gabun fungierte, ist am Montag, den 29. Juli in der gabunischen Wirtschaftshauptstadt Port Gentil verstorben. Genau eine Woche zuvor hatte sie bei einem Empfang im Hotel-Restaurant Tropicana in Libreville ihren Abschied gefeiert, weil sie nach Indien versetzt wurde. Eine Aufgabe, auf die sie sich sehr freute. Ich war bei diesem Abend dabei und konnte diese sympathische, noch junge Frau kennenlernen – niemand konnte ahnen, dass es ein Abschied für immer sein würde.

Den Informationen zufolge war Frau Padazouwé am Mittwoch, den 24. Juli 2024, in der gabunischen Wirtschaftsmetropole angekommen, um an einer Arbeitssitzung mit der togoischen Disapora teilzunehmen. Während des Treffens mit ihren Landsleuten zeigte sie bereits Anzeichen von Erschöpfung und verstarb schließlich fünf Tage später. Ein Tod, der mich betroffen macht, und deswegen möchte ich ihr hier an dieser Stelle gedenken. RIP, Abina. (Ingrid Aouane)